Thomas Kenneth Mattingly urodził się 17 marca 1936 roku w Chicago. Posiadał licencjat z dziedziny inżynierii zdobyty na uniwersytecie Auburn University w Alabamie. Łącznie podczas misji kosmicznych spędził 21 dni, 4 godziny, 33 minuty i 59 sekund.

Miał nie lecieć na Księżyc

Choć pierwotnie astronauta miał znaleźć się na powierzchni Srebrnego Globu już w 1970 roku, to sprawy nie potoczyły się po jego myśli. O ile znajdował się w składzie załogi misji Apollo 13, to na 72 godziny przed datą startu kierownictwo misji zdecydowało o usunięciu go ze składu. Co stało za taką decyzją?

W żadnym wypadku nie chodziło o złośliwość czy niezrozumiałe działania. Wszystko wynikało z pechowego przypadku. Mattingly miał bowiem kontakt z osobą zarażoną różyczką. Choć sam astronauta nie został zarażony, to nie chciano podejmować ryzyka. Co ciekawe, sama misja nie odniosła sukcesu. 13 kwietnia 1970 roku, czyli dwa dni po starcie, doszło do eksplozji zbiorników paliwa. Załoga zdołała jednak powrócić na Ziemię.

Ostatecznie astronauta dopiął swego i znalazł się na Księżycu. Dwa lata po wydarzeniach z pechowej, 13-stej misji, Mattingly wziął udział w misji Apollo 16, w skład której weszli również Charles Duke i John Young w roli kapitana. Na Księżycu wylądowali 21 kwietnia 1972 roku i spędzili tam dwa dni, 23 godziny, 2 minuty i 13 sekund.

W NASA do lat 80.

Ostatnią wyprawę przed odejściem z NASA Mattingly zaliczył w dniach 24-27 stycznia 1985 roku. Wziął wtedy udział w wyprawie STS-51-C na pokładzie promu kosmicznego Discovery. W czerwcu tego samego roku odszedł z NASA.