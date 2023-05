Znasz kogoś, kto szybko się uczy? Okazuje się, że prędkość nauki to mit

Od wczesnych lat szkolnych istnieje pogląd, że jedni uczą się szybciej, a inni potrzebują na to więcej czasu. Nowe badania wskazują jednak, że wszyscy uczymy się w bardzo podobnym tempie.

Wynik końcowy nie zależy od tempa nauki

Naukowcy przebadali w tym celu niemal 7 tysięcy osób od wyższych klas szkół podstawowych po studentów, którzy używali różnych narzędzi cyfrowych do nauki, w tym kursy online i gry edukacyjne. Analiza wykazała, że punkt wyjścia i możliwości przećwiczenia miały daleko większy wpływ na ostateczne wyniki niż tempo nauki.

Badacze chcieli uzyskać odpowiedź na trzy pytania: Ile praktyki potrzeba, aby się czegoś nauczyć? Jak bardzo początkowe wyniki różnią się między uczniami? I jak bardzo uczniowie różnią się tempem uczenia się?

Analizy wykazały, że uczący się potrzebują praktyki ― średnio siedmiu okazji do przećwiczenia, aby skutecznie przyswoić wiedzę. Ostateczna różnica w wynikach związana była od warunków początkowych, niż zdolności szybszego uczenia się.

Duże znaczenie miała również umiejętność aktywnego zaangażowania się w naukę. Uwzględnione w badaniu narzędzia edukacyjne zachęcały do interaktywności i dawały osobom uczącym się natychmiastową informację zwrotną, co również było pomocne.

Dane pokazały, że luki w osiągnięciach wynikają z różnic w możliwościach uczenia się i że lepszy dostęp do takich możliwości może pomóc zlikwidować te luki. mówi Ken Koedinger, psycholog poznawczy z Carnegie Mellon University w Pensylwanii

Wszystko zależy od miejsca, z którego zaczynasz

Podsumowując, warto podkreślić, że naukowcy nie kwestionują różnic w końcowych wynikach. Osoby startujące z różnych pułapów mogą ostatecznie osiągnąć inne wyniki. Ale jeżeli zapewnimy odpowiednie warunki i możliwość praktyki tempo nauki będzie porównywalne dla wszystkich.

W związku z tym jeśli uważasz, że jesteś osobą, która wolno się uczy, to pamiętaj, że jest to mit. Jeśli zadbasz o odpowiednią ilość praktyki i metody aktywizujące wyniki, które osiągniesz, mogą cię zadziwić.

Źródło: K. R. Koedinger, P. F. Carvalho, R. Liu, E. A. McLaughlin, 2023, An astonishing regularity in student learning rate, Psychological and Cognitive Sciences, 20 marca, 120 (13).