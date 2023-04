Zrobili z tego muzykę. Jak brzmi układ okresowy pierwiastków

Gdy zasilimy dany element energią, elektrony mogą przeskakiwać na wyższe poziomy energetyczne. Wracając do stanu podstawowego, uwalniają foton, którego długość fali zależy od długości przerwy energetycznej między stanem pobudzenia a stanem stabilizacji. Im większa energia, tym światło o wyższej częstotliwości.

To odkrycie pomoże lepiej zrozumieć Wszechświat. Ponieważ okazuje się, że można identyfikować pierwiastki na odległych o miliony lat świetlnych gwiazdach dzięki emitowanym przez nie długościom fal nazywanych widmem emisyjnym. Smith z pomocą naukowców dr Davida Clemmera i profesora ze Szkoły Muzyczne Jacobsa Chi Wanga, stworzył kod komputerowy dla dźwięku w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu jest w stanie konwertować dane świetlne w mieszanki nut. Długości fal kolorów przekształciły się w pojedyncze fale sinusoidalne, których częstotliwość odpowiada częstotliwości światła, a amplituda odpowiada jasności światła.

Dzięki temu, że niektóre z przejść są znacznie częstsze niż inne, linie emisyjne są jaśniejsze, co za tym idzie, można je przekształcić w większą głośność. Smith posunął się o krok dalej i wykonuje melodie na uzyskanych akordach. Niektóre z pierwiastków wytwarzają tysiące częstotliwości, co stwarza ryzyko przeciążenia sensorycznego. Jednak udało się dzięki temu uzyskać znacznie większy wachlarz dźwiękowy niż kiedykolwiek do tej pory.