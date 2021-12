Chrapanie to zjawisko akustyczne, występujące na skutek zwężenia dróg oddechowych podczas snu. O tym jak uciążliwa może być ta dolegliwość, wiedzą wszyscy, którzy choć raz usiłowali zasnąć w towarzystwie osoby zmagającej się z tym problemem. O ile samo chrapanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, tak częste pobudki, zirytowanie i niewyspanie mogą po czasie stanowić przyczynę problemów zdrowotnych u naszego partnera lub partnerki. Na szczęście istnieją rozwiązania.

Jedno z nich opatentowała niedawno amerykańska firma VitalSlee, która zaprezentowała specjalne urządzenie ograniczające nocne chrapanie. Mowa tu o wykonanym ze specjalnego materiału ustniku, precyzyjnie dopasowującym się do kształtu ust i rozmieszczenia zębów. Dzięki opatentowanemu systemowi Acuu-Adjust, rozwiązanie pozwala korygować postawę szczęki w trakcie snu, a tym samym ułatwia otwarcie dróg oddechowych i usprawnia oddychanie.

Reklama

Firma zapewnia, że ustnik został zaprojektowany z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa, a ponadto został poddany rygorystycznym testom określającym jego biokompatybilności oraz toksykologiczność. Do zestawu jest także dołączane wytrzymałe etui, które pozwala na jego łatwy transport.

Zdjęcie Ustnik VitalSlee / materiały prasowe

Innym popularnym rozwiązaniem na rynku są tzw. opaski przeciwko chrapaniu. Z uwagi na fakt, że dolegliwość ta uaktywnia się najczęściej w trakcie snu na plecach, urządzenie wykrywa nieprawidłową pozycję i natychmiast wysyła do ciała impulsy elektryczne. Są one słabe, jednak na tyle wyraźne by obudzić osobę chrapiąca i zmusić ją do innego ułożenia ciała w trakcie snu. Na podobnej zasadzie działają zresztą liczne elektryczne biosensory, które automatycznie monitorują chrapanie, a następnie uwalniają niewielkie impulsy elektryczne, które łagodzą jego efekty. W zależności od modelu, który wybierzemy - przybierają one formy plastrów na brodę albo opasek na oczy.

Wśród urządzeń przeciwko chrapaniu warto wymienić także bardziej drastyczne metody. Mowa tu o chociażby licznych pasach lędźwiowo-piersiowych. W ich przypadku nad odpowiednią pozycją w trakcie snu czuwają specjalnie kieszenie w których umieszcza się twardsze gąbki lub nawet piłki tenisowe. W momencie przypadkowego przewrócenia na plecy pojawia się duży dyskomfort, który mobilizuje do zmiany ułożenia naszego ciała.

Zdjęcie Maska firmy Beurer / materiały prasowe

Niestety trudno jednoznacznie stwierdzić, czy powyższe metody faktycznie spełniają swoją role. Wśród przyczyn chrapania wymienia się tak wiele czynników, że nierzadko najlepszą metodą jest po prostu wizyta u lekarza.