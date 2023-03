Chleb jak małe piwo? Czyli ile alkoholu zawierają produkty spożywcze

Oprócz artykułów typowo alkoholowych, z dodaną wyraźną informacją o tym, ile zawierają procentowo alkoholu, z jego obecnością, choć zazwyczaj znikomą, możemy spotkać się w wielu produktach spożywczych. Artykuły na bazie słodu, octu, wypieki czy kefiry mogą zawierać alkohol, o którym nie jesteśmy informowani na etykietach.

Wszelkiego rodzaju kiszonki, kefiry, soki owocowe czy wypieki mogą zawierać alkohol.

Chleb jak małe piwo?

Chleb, zwłaszcza ten na zakwasie, który powstaje w procesie fermentacji składników prawie takich samych, na których bazuje produkcja piwa (wyłączając chmiel) zawiera znaczne ilości alkoholu. Przed pieczeniem ciasto na chleb przechodzi proces, który ma na celu pobudzenie jego wzrostu dzięki drożdżom bądź procesom zachodzącym w zakwasie dodawanym do chleba. Kiedy nachylimy się nad rosnącym ciastem, możemy poczuć znajomy zapach alkoholu z nutą octu. Chleb jednak różni się tym od piwa, że po procesie wzrostu trafia do pieca, gdzie większość alkoholu powinna odparować wraz z zawartą wodą.

Jednak część alkoholu zawsze zostaje w chlebie, a cały chleb zawiera jakiś jego procent. Wiele bochenków osiąga zawartość alkoholu nawet 1,9% objętościowo (ABV). Im dłuższy proces fermentacji, któremu poddawany jest chleb, tym wyższa w nim zawartość procentowa alkoholu, którego trudniej pozbyć się w procesie wypiekania.

Soki owocowe i owoce a alkohol

Ze względu na dużą zawartość cukru, który podlega fermentacji, soki owocowe mogą zawierać do 0,5 procent alkoholu. Jest to zawartość poniżej norm unijnych, w związku z czym nie znajdziemy o tym informacji na etykiecie. Jednak warto pamiętać o tym, że soki owocowe, a zwłaszcza pomarańczowe, winogronowe czy jabłkowe, mogą zawierać znaczne ilości alkoholu, a najwyższa zarejestrowana wartość wynosiła 0,77 grama/litr etanolu.

Zdjęcie Sok pomarańczowy może zawierać alkohol / 123RF/PICSEL

Podobnie historia ma się z zawartością alkoholu w owocach. Spożywania dojrzałych lub przejrzałych owoców w znacznych ilościach może wpływać na nasze zdrowie. Dojrzałe czy przejrzałe i banany mają w rzeczywistości do 0,5 procent ABV, co może różnić się w zależności od stopnia jego dojrzałości; te, które są gotowe do spożycia, zazwyczaj mają około 0,2% ABV, ale banany, na których już zaczynają pokazywać się plamy, stają się bardziej alkoholowe, około 0,5% ABV.

Sos sojowy a alkohol

Jaskrawym przykładem popularnego produktu spożywczego, który zawiera znaczne ilości alkoholu, jest sos sojowy. Ta słona przyprawa powstaje w procesie naturalnej fermentacji ziaren soi, a co za tym idzie, podczas warzenia wytwarzany jest etanol, któremu zawdzięczamy ten charakterystyczny smak sosu. W rezultacie niektóre sosy sojowe mogą być tak mocne, jak słabe piwo, mimo że nie są oznaczone jako takie, spożywane w określonych ilościach mogą mieć znaczny wpływ na nasze zdrowie.