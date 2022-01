Publikowany co kwartał raport ekspertów bezpieczeństwa firmy Check Point Research zwraca uwagę na marki, które były najczęściej naśladowane przez przestępców podczas prób kradzieży danych osobowych lub danych do płatności. W czwartym kwartale 2021 roku na pozycji lidera najczęściej wykorzystywanych markę ulokowała się niemiecka firma kurierska DHL, która odebrała pozycję lidera Microsoftowi. Zdaniem ekspertów w okresie od października do grudnia aż 23 proc. wszystkich kampanii phishingowych w kontekście popularnych marek, wykorzystywało wizerunek DHL. Marka Microsoft pojawiała się w 20 proc. phishingowego scamu, natomiast trzecie miejsce należało do Whatsappa (11 proc.).

Raport za IV kwartał roku podkreśla również trend, który pojawił się w III kwartale: media społecznościowe są coraz częściej wykorzystywane w kampaniach phishingowych. Co prawda Facebook wypadł z pierwszej dziesiątki rankingu, jednak WhatsApp przesunął się z 6. na 3. pozycję, odpowiadając obecnie za 11 proc. wszystkich prób phishingu. LinkedIn przesunął się z 8. na 5. pozycję i był wykorzystywany w 8 proc. wszystkich ataków phishingowych.

Zdjęcie Na pierwszym miejscu znalazła się firma kurierska DHL / materiały prasowe

Top 10 najczęściej wykorzystywanych marek w atakach phishingowych:

1. DHL (23%)

2. Microsoft (20%)

3. WhatsApp (11%)

4. Google (10%)

5. LinkedIn (8%)

6. Amazon (4%)

7. FedEx (3%)

8. Roblox (3%)

9. Paypal (2%)

10. Apple (2%)