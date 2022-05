Nowa technologia pozwoli eliminować roje dronów

Urzędnicy Pentagonu prowadzący projekt stworzenia skutecznej broni przeciwko bezzałogowym aparatom latającym powiedzieli, że demonstracja technologii, która umożliwia eliminację dronów za pomocą fal mikrofalowych o dużej mocy zakończyła się sukcesem. Przetestowano projekty kilku amerykańskich firm. Nie podjęto jednak jeszcze decyzji, która z nich dostarczy drony armii Stanów Zjednoczonych.

Rozwój takiej technologii podyktowany jest rosnącym zagrożeniem rojami dronów, a Pentagon stara się nadążyć za jej rozwojem wprowadzając odpowiednie środki ochronne i zapobiegające. U.S Army to służba, której zadaniem jest kierowanie Biurem, które powstało pod koniec 2019 roku i ma na celu poszukiwanie skutecznych sposobów walki z dronami. Biuro przeprowadziło już trzy demonstracje. Plan zakłada kontynuowanie demonstracji technologii, co najmniej dwa razy w roku tak, aby wyeliminować napotkane podczas testów problemy.

Testy były wykonywane przeciwko trzem różnym grupom dronów. Pierwsza z nich obejmowała małe drony do 9 kilogramów, druga do 25 kilogramów, i trzecia jednostki o większej masie. Sprawdzono m.in. jak sprawuje się emiter fal i czy drony są skutecznie eliminowane.

Rośnie rola dronów na współczesnym polu walki

Wojna w Ukrainie pokazuje jak wzrosła rola dronów na współczesnym polu walki. Służą one do rozpoznania, nawet na poziomie plutonu, pomagają nakierowywać artylerie, a kiedy trzeba, same dokonują ataków. Wydawać by się mogło, że drony nie mają szans przeżyć na współczesnym, konwencjonalnym polu bitwy, gdzie obie strony dysponują środkami obrony przeciwlotniczej, jednak wojna w Ukrainie obala te tezę.