Rosja: brakuje miejsc na pochówek. "Cmentarny kryzys" przez wojnę z Ukrainą

Według brytyjskiej BBC w Rosji powstało co najmniej siedem takich cmentarzy. Największy z nich znajduje się w miejscowości Bakinskaja w Kraju Krasnodarskim. Liczba grobów bojowników z Grup Wagnera rośnie w takim tempie, że wkrótce może zacząć brakować nowych miejsc na pochówek.

Mieszkańcy miejscowości Nikołajewka w obwodzie samarskim zauważyli, że w ich okolicy na początku roku powstał cmentarz wagnerowców. Początkowo grobów było kilkaset, ale tylko w ciągu miesiąca liczba mogił wzrosła prawie dwukrotnie.

Skala rosyjskich strat na wojnie z Ukrainą jest nieznana. Dziennik The New York Times ujawnił informacje z tajnych dokumentów USA, które w ostatnich dniach wyciekły do mediów. Wynika z nich, że według rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) przez 12 miesięcy do lutego 2023 w czasie tzw. operacji specjalnej (tak rosyjska propaganda nazywa wojnę z Ukrainą) straciło życie lub zostało ciężko rannych ponad 110 tysięcy żołnierzy. Sytuacja na cmentarzach w Rosji pokazuje, że te dane i tak mogą być mocno zaniżone.