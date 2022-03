Jak podaje serwis hromadske.ua, rosyjskie wojska podczas ostrzału na linii Hostomel-Bucza-Irpień w nocy 22 marca użyły amunicji fosforowej. Informację serwis podaje za burmistrzem Irpienia, Oleksandrem Markuszynem, który umieścił tę informację na Telegramie.

Irpień położony jest 21 km od Kijowa. Zbombardowane niedawno przez Rosjan centrum handlowe Retroville, gdzie zginęło sześć osób, leży mniej więcej w pół drogi z Irpienia do centrum Kijowa.

Hromadske twierdzi, że jest to naruszenie Konwencji Genewskiej z 1945 roku. To jednak złożona kwestia. Co do zasady, fosfor nie jest zakazanym składnikiem amunicji, jeśli jest używany do oświetlenia celu lub zasłony dymnej. Zakazane jest natomiast używanie amunicji zapalającej - w tym zawierającej fosfor.

Jak działa amunicja fosforowa?

Zawarty w takiej amunicji biały fosfor na powietrzu ulega samozapłonowi i spala się w temperaturze 1300 stopni. Dodatkowo w wyniku spalania powstaje pięciotlenek fosoforu, tworzący gęsty czarny dym. Z wodą (zawartą na przykład w drewnie czy tkaninach) wchodzi w reakcję wyzwalającą dużą ilość ciepła. Rozgrzewa to drewno czy tkaniny tak, że mogą ulec mogą samozapłonowi.

Innymi rodzajami amunicji zapalającej są zawierające napalm lub aluminium, które reaguje z chlorem. Na polu walki służą do wzniecania pożarów. Znajdujący się w zasięgu rażenia takiej amunicji wojskowi i cywile doznają dotkliwych poparzeń - płonące odłamki przyklejają się do skóry i spalają na niej.

Dlaczego amunicja zapalająca jest zakazana?

Zarówno Ukraina, jak i Rosja podpisały Konwencję Genewską (w istocie jest to seria pięciu międzynarodowych traktatów) oraz, co najważniejsze, jej pierwszy Protokół Dodatkowy. W świetle międzynarodowego prawa zobowiązuje to oba państwa do prowadzenia wojny zgodnie z zasadami prawa humanitarnego.

Protokół zabrania atakowania ludności cywilnej, szpitali, obiektów bez ich rozróżnienia, dóbr niezbędnych do przetrwania ludności. Zabrania też stosowania metod i środków powodujących zbędne cierpienia.

Dodatkowy dokument (także podpisany w Genewie w 1980 roku), "Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki" zabrania używania pewnych typów amunicji, w tym odłamkowej i zapalającej.

Rosjanie nie przejmują się humanitarną walką

Zapisy obu konwencji o ochronie ludności cywilnej mają zastosowanie nawet, gdy jedna ze stron nie uzna konfliktu zbrojnego za wojnę. Nazywanie wojny na Ukrainie "operacją specjalną" przez Rosję nie zwalnia jej z przestrzegania podpisanych konwencji. Powinna prowadzić wojnę w sposób humanitarny.

Rosyjskie wojsko najwyraźniej nie przejmuje się tymi międzynarodowymi umowami. W wielu miastach ostrzeliwane są budynki cywilne, szpitale, celem stają się także wodociągi lub stacje energetyczne.

Istnieją także dowody, że Rosja używa także pocisków termobarycznych i amunicji kasetowej. Użycie amunicji fosforowej nie było by więc pierwszym przypadkiem naruszenia humanitarnych zasad sztuki wojennej przez rosyjskiego okupanta.

Nie jest to też pierwszy raz, gdy doniesiono o użyciu amunicji fosforowej przez rosyjskie wojska. W nocy 13 marca takie pociski spadły na Popasną w obwodzie Ługańskim, twierdzi ukraińska rzecznik praw człowieka Ludmyła Denisowa.