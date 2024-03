Eksperci wojenni nie mają wątpliwości, że Siłom Zbrojnym Ukrainy udało się dokonać niemal niemożliwego, a mianowicie zniszczyć najnowocześniejszy rosyjski system walki elektronicznej Palantin. Urządzenie wytropiono za pomocą drona zwiadowczego, a później zniszczono przy użyciu amerykańskiego systemu rakietowego HIMARS.

To już drugie potwierdzone zniszczenie systemu WRE Palantin w ciągu ostatniego miesiąca. Pierwsze miało miejsce 14 lutego bieżącego roku. Wówczas 128. Górska Brygada Szturmowa uderzyła w to urządzenie zwykłą artylerią. Tym razem Rosjanie postarali się lepiej ukryć swój WRE, ale pomimo tego faktu można go było precyzyjnie zlikwidować za pomocą HIMARS.