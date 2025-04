W 2024 roku rozpoczęto formowanie trzeciej jednostki „C” we Wrocławiu oraz Jednostki Wsparcia Działań w Legionowie. Wszystkie podlegają Dowództwu Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC), które koordynuje ich działania. Obecnie w WOC służy i pracuje ponad 6,5 tysiąca żołnierzy i cywilów . Wojska Obrony Cyberprzestrzeni realizują pełen wachlarz działań: od obronnych, przez rozpoznawcze, po ofensywne.

Ich kluczowe zadania to ochrona infrastruktury teleinformatycznej resortu obrony, monitorowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym przez zespół CSIRT MON oraz rozwijanie narodowych technologii kryptograficznych. WOC prowadzi także badania naukowe, projektuje nowoczesne metody wykrywania incydentów cybernetycznych i opracowuje własne urządzenia kryptograficzne. Co ciekawe, formacja ta osiągnęła pełną zdolność operacyjną pod koniec 2024 roku.

Polska infrastruktura wojskowa odnotowuje coraz więcej cyberataków. MON informuje, że od lutego 2022 roku ich liczba wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej są to ataki phishingowe oraz próby destabilizacji systemów poprzez DDoS . W odpowiedzi WOC rozwija zdolności defensywne, koncentrując się na ochronie danych i systemów jawnych, takich jak telefony komórkowe. Gen. Karol Molenda podkreśla, że priorytetem jest rozbudowa "tarczy", czyli grupy defensywnej, która stanowi fundament przed działaniami rozpoznawczymi i ofensywnymi.

WOC zachęca Polaków do wstąpienia w szeregi armii

MON inwestuje w kształcenie przyszłych kadr WOC, zwiększając limity miejsc na kierunkach związanych z cyberbezpieczeństwem na uczelniach wojskowych oraz wspierając programy takie jak "CYBER.MIL z Klasą". W ramach tego programu w szkołach średnich powstają klasy o specjalności cyberbezpieczeństwo. Rekrutacja do WOC jest jednak wyzwaniem. Wynagrodzenia w formacji, choć wyższe niż w innych rodzajach wojsk, są niższe niż w sektorze cywilnym, co utrudnia przyciąganie specjalistów IT. Resort stawia na patriotyzm i przywileje związane ze służbą wojskową.