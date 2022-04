Czepiaki czarnorękie to małpy żyjące w Ameryce Środkowej od Kolumbii po Meksyk. Mogą przejść do historii, bo są pierwszym gatunkiem małp, który spożywają alkohol regularnie.

Naukowcy, którzy badali je w Panamie, odkryli, że małpy tego gatunku regularnie spożywają sfermentowane owoce palm. Zawartość alkoholu nie jest w nich co prawda wielka, ale małpy jedzą je często.

To pierwszy raz, kiedy bezsprzecznie dowiedziono, że małpy w naturze spożywają alkohol. Wcześniej donoszono o tym, że sfermentowany sok palmowy, w którym zawartość alkoholu dochodzi do 7 proc., spożywają czasem szympansy. Nie nakrywano ich jednak na regularnym piciu.

Po raz pierwszy wykazaliśmy bezsprzecznie, że dzikie małpy naczelne spożywają zawierające alkohol owoce Cristina Campbell, prymatolog, California State University

Dlaczego odkrycie, że czepiaki spożywają sfermentowane owoce tak naukowców ucieszyło? Potwierdza to hipotezę, wysuniętą w dwutysięcznym roku przez biologa Roberta Dudleya. Nazwano ją "hipotezą pijanej małpy".

Alkohol w owocach oznacza dużo cukru

Fermentacji ulegają tylko owoce dojrzałe i o wysokiej zawartości cukru. Niewielka ilość alkoholu oznacza zatem wysoką zawartość pożywnych cukrów. Nasi przodkowie w nim zasmakowali, bo alkohol oznaczał obfite źródło łatwo przyswajalnych kalorii - głosi hipoteza.

Umiejętność rozpoznawania alkoholu po smaku i zapachu dała też naszym przodkom ewolucyjną przewagę. Pozwalała szybko zdobyć słodkie owoce, zanim znajdowały je inne zwierzęta. Ślad tego zachował się w genach. Badania wskazały, że ludzie, szympansy, bonobo i goryle mają wersję genu, która pozwala trawić alkohol nawet 40 razy szybciej. Niewielka część ludzi taki gen straciła - dla nich spożycie nawet niewielkiej ilości alkoholu jest bardzo nieprzyjemne.

Pierwszy bezsprzeczny dowód hipotezy pijanej małpy

Z tą hipotezą był do tej pory problem. Jeśli jest prawdziwa, małpy powinny spożywać zawierające alkohol owoce. Choć obserwowano takie przypadki, były sporadyczne. A czepiaki czarnorękie są pierwszym gatunkiem, który sfermentowane owoce ma stale w swojej diecie.

Gdy ludzie odkryli, że fermentację można wywołać, zaczęli produkować napoje alkoholowe. W Ameryce Środkowej wykorzystuje się do ich produkcji nawet te same owoce palmowców, w których zasmakowały czepiaki.

Czy małpy się upijają? To mało prawdopodobne, twierdzi Robert Dudley. Sfermentowane owoce zawierają od 1 do 2 proc. alkoholu. Zanim spożyją tyle alkoholu, by się upić, małpy są już najedzone owocami.