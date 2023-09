Te rakiety zdenerwują Rosjan. USA mają ochotę wysłać je Ukrainie

Precyzyjne i śmiertelnie niebezpieczne

ATACMS to skrót od Army Tactical Missile System, czyli taktyczny system rakietowy armii. Jest to pocisk rakietowy ziemia-ziemia o zasięgu do 300 km, który może być wystrzeliwany z wyrzutni HIMARS lub M270 MLRS. Pocisk jest naprowadzany przy pomocy modułu GPS i zawiera głowicę bojową z ok. 100 kg materiału wybuchowego.

Pociski ATACMS - najważniejsze dane:



Masa (1670 kg)

Długość (4,0 m)

Średnica (610 mm)

Rozpiętość skrzydeł (1,4 m)

Maksymalny zasięg 300 km

Maksymalna prędkość 3 Mach

ATACMS może być używany do niszczenia celów strategicznych, takich jak bazy wojskowe, lotniska, mosty, magazyny amunicji czy systemy obrony powietrznej.

Ukraina od dawna prosi USA o dostarczenie jej rakiet ATACMS tłumacząc, że to pozwoli jej atakować cele znajdujące się w większej odległości niż obecnie używane rakiety GMLRS, które mają zasięg do 80 km.

Wideo youtube

Ponadto rakiety ATACMS mogłyby stanowić przeciwwagę dla rosyjskich rakiet Iskander, które mają podobny zasięg i siłę rażenia.

USA dotychczas odmawiały wysłania Ukrainie rakiet ATACMS, podając różne powody. Jednym z nich jest obawa przed eskalacją konfliktu i wywołaniem bezpośredniej konfrontacji z Rosją, która mogłaby uznać użycie takich rakiet za akt wojny ze strony Waszyngtonu.

Innym powodem jest troska o zachowanie jedności sojuszników zachodnich, którzy mogliby obawiać się dostarczenia Ukrainie tak zaawansowanej broni w obawie przed reakcją Kremla. Jeszcze innym powodem jest ograniczona liczba rakiet ATACMS w magazynach USA, które są przeznaczone głównie dla własnych sił zbrojnych.