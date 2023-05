Mieszkańcy Krymu byli mocno zdziwieni, kiedy w środę Most Krymski (zwany także Mostem Kerczeńskim) został nagle zamknięty dla ruchu. Po chwili w mediach społecznościowych pojawiły się filmy i zdjęcia, jak cały most zniknął w kłębach jasnego dymu. Podejrzewano, że doszło do kolejnego ataku Ukraińców, ale na filmie źródłem dymu była ciężarówka, która stała na jednym z pasów.

Rosyjskie media publikują wideo dymu nad mostem Kerczeńskim, mówiąc, że trwają tam "treningi". Podobno most jest zamknięty dla ruchu. wpis w serwisie twitter doradcy ministra MSW Ukrainy Antona Gerawszczenko