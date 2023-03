Sen to jeden z najbardziej zagadkowych stanów organizmu człowieka. W jego czasie następuje pełna regeneracja - nie tylko umysłu, ale także całego ciała. To także najbardziej skuteczny sposób na odpoczynek i oczyszczenie nadmiaru wrażeń, przeżyć, ale także różnorakich toksyn, które zaśmiecają nasz mózg produktami przemiany materii. Naukowcy od dawna podejrzewali, że jest związek między sposobem, w jakim śpimy, a długością naszego życia. Teraz znaleźli na to dowód.

Podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiono zaskakujące wyniki badań, w których wzięło udział aż 172 tysiące osób. Przez 5 lat (2013-2018) wypełniali oni szczegółowe ankiety dotyczące tego, jak wygląda ich codzienny sen. W 2022 naukowcy sprawdzili, co w ankietach pisały osoby, które przedwcześnie zmarły. W badaniu uwzględniono także to, czy występowały inne czynniki sprzyjające przedwczesnej śmierci jak palenie papierosów, picie alkoholu czy życie w ciągłym stresie na przykład z powodu ubóstwa. Szybko okazało się, że kluczem do zrozumienia przyczyn przedwczesnej śmierci jest właśnie sen.



Podczas prezentacji raportu o badaniach na kongresie kardiologów przedstawiono 5 prostych nawyków związanych ze snem. Ich przestrzeganie powinno wydłużyć życie mężczyzny o 5 lat, a kobiety o 4 lata.

Jeśli ludzie nauczą się właściwie zasypiać i spać, to jest duże prawdopodobieństwo, że będą żyć dłużej współautor badania, dr Frank Qian Reklama Oto 5 prostych nawyków "snu wydłużającego życie" według amerykańskich naukowców:

Postaraj się przyzwyczaić organizm, że zasypiasz zawsze o tej samej godzinie. To samo dotyczy budzenia. Tej zasady przestrzegaj także w weekendy i święta

Miejsce snu powinno nam kojarzyć się z miejscem ciemnym, cichym i dobrze klimatyzowanym. Nigdy nie pij alkoholu przed snem, nie jedz obfitych posiłków, a także nie zasypiaj przy włączonym telewizorze czy radiu

Aby organizm się w pełni zregenerował, sen musi trwać 7-8 godzin. Nigdy nie planuj, że "obudzisz się wcześniej"

Zadbaj o to, aby nic nie obudziło Ciebie w nocy. Koniecznie wyłączaj telefon i komputer.

Naucz się zasypiać bez leków nasennych. Potem nigdy ich nie stosuj. Lifestyle Kiedy zmieniamy czas na letni w 2023 roku i przestawiamy zegarki? Badania wykazały, że osoby stosujące 5 nawyków dobrego snu są o 21% mniej narażone z powodu chorób układu krążenia i o 19% z powodu raka. Naukowcy radzą rodzicom, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci przestrzegać zasad dobrego, zdrowego snu. - W ten sposób dajemy im szansę na dłuższe życie. To najlepszy prezent, jaki w ogóle możemy im dać - uważa jeden z autorów raportu, dr Frank Qian.

