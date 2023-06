Mimo dziesiątek tysięcy ofiar większość Rosjan popiera wojnę i agresję na Ukrainę. Wiele osób na Zachodzie nie rozumie, jak to możliwe, że w rosyjskich miastach nie dochodzi z tego powodu do żadnych manifestacji czy protestów. W próbie odpowiedzi na to pytanie pomoże rozmowa z rosyjską wdową, która na wojnie z Ukrainą straciła męża.

Materiał wideo będący zapisem tej rozmowy zamieściła rosyjska stacja Live, a następnie także serwis NEXTA w mediach społecznościowych.

On zginął - ja jestem szczęśliwa!

Mąż Jekatieriny Postnowej trafił na ukraiński front jako zawodowy wojskowy Gwardii Rosyjskiej i jednocześnie frontowy dziennikarz. W walkach pod Bachmutem stracił życie. Wcześniej przyszło mu walczyć w Czeczeni czy Syrii. - Zawsze był oddany swojej służbie, wykazywał się profesjonalizmem i patriotyzmem - zapewniła kobieta przed kamerami telewizji. Podczas wywiadu w tle widać równo ustawione samochody marki Suzuki. To część akcji propagandowej zorganizowanej przez Kreml, w ramach której 50 rodzin poległych rosyjskich żołnierzy dostało nowy samochód. Prezent wyraźnie spodobał się Jekatierinie.

Dzisiaj dostałam kluczyki do mojego nowego samochodu. Nie oczekiwałam aż tak miłego wsparcia. Jestem bardzo wdzięczna, bardzo szczęśliwa Jekatierina Postnowa, wdowa. Straciła męża na wojnie z Ukrainą

Rozmowa z rosyjską wdową trafiła do serwisu telewizji NEXTA wraz ze złośliwym komentarzem.