Skype powstał w czasach rozkwitu taniego dostępu do szerokopasmowego internetu w Europie. Aplikację stworzyło Skype Technologies - grupa programistów ze Szwecji, Danii i Estonii - i wypuściło ją w 2003 roku. Już dwa lata później przejął ją eBay za 2,6 mld dolarów, a w 2009 roku większość jej udziałów wykupili inwestorzy. Największy deal zrobił Microsoft, który kupił Skype'a w 2011 roku za 8,5 mld dolarów. Aplikacja zastąpiła w jego portfolio Windows Live Messenger. Wcześniej znany jako MSN Messenger, był to komunikator internetowy dla systemu Windows, rozwijany od 1999 roku i ostatecznie porzucony w 2012 roku na rzecz Skype'a.

Podobnie jak w poprzedniej dekadzie Skype zastąpił Windows Live Messenger i Microsoft Lync, tak teraz jego rolę przejmuje nowa, choć rozwijana już od 2017 roku aplikacja Microsoft Teams. Kilka miesięcy temu Microsoft zapowiedział, że Skype zostanie wycofany w maju, czyli po blisko 22 latach obecności na rynku. Dotyczy to zarówno użytkowników darmowej wersji, jak i tych korzystających z funkcji premium. Skype dla firm pozostaje jednak dalej aktywny, ale to właściwie zupełnie inny produkt.

Już w lutym 2025 roku w programie Skype znalazł się zapis "Od maja Skype nie będzie dłużej dostępny. Kontynuuj swoje połączenia i czaty w Teams". To jasny komunikat wydawcy zachęcający do przesiadki na Teams. O ile aplikacja jest dość dobrze znana klientom biznesowym, o tyle nie wszyscy konsumenci wiedzą, że również mogą jej używać i to za darmo. Teams jest częścią pakietu Microsoft 365 , którego wiele osób używa w pracy i w szkole. Od ponad roku dostępny jest również Microsoft Teams dla użytkowników domowych. Aplikacja jest bezpłatna i może bez problemu zastąpić Skype'a.

Jeśli do tej pory używałe/aś Skype'a na komputerze z Windows, telefonie z Androidem lub iOS albo w przeglądarce, to pewnie widzisz, że aplikacja przestała działać. Nie ma już odwrotu - Skype został oficjalnie wyłączony. Na wszystkich tych platformach możesz korzystać z darmowego Microsoft Teams Free, który posiada praktycznie wszystkie funkcje Skype'a i o wiele więcej. Możesz przenieść do niego swoje kontakty i czaty ze Skype'a. Do dyspozycji masz także inne darmowe komunikatory, takie jak Messenger i WhatsApp (od Mety/Facebooka), Signal, Viber, Telegram czy Zoom.