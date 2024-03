Szef zwolnił ją przez Skype. Największa afera polskiej sieci?

Użytkowniczka poinformowała, że szef i jego firma rzekomo zgłosili jej screeny do kancelarii prawnej, sugerując tym samym podjęcie kroków prawnych wobec niej. Nie do końca rozumiem z jakiego paragrafu - czyżby firma nie pozwalała współpracownikom na zleceniu korzystać z mediów społecznościowych? Przecież sam szef świetnie bawi się na Instagramie firmowym.

Zdjęcie Instagram GiftPol / Giftpol / Instagram

Nie szukajcie konta, nawet go nie znajdziecie - profil został już skasowany.

Odpalamy grilla. Czy Dariusz zawinił?

Ustalmy kilka faktów. To nie samo zwolnienie jest w tym wypadku największym problemem, a sposób, w jaki szef potraktował podwładną. Ta przyznała, że informowała o braku znajomości programu Corel na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie było to problemem w rozpoczęciu współpracy, a mimo to po kilku dniach szef oburzył się na wieść, że przygotowała 9, a nie 15 grafik w ciągu jednego dnia. Swoją drogą, taki target wiele mówi o jakości oczekiwanych prac.

Jasne, właściciel firmy może zwolnić każdego, tym bardziej na umowie cywilno-prawnej. To jednak wyróżnia nas, ludzi, że w określonych sytuacjach potrafimy się zachować przyzwoicie. A przyzwoitości w zachowaniu niejakiego Dariusza zabrakło. "Nie płacę za naukę" - cóż, człowiek uczy się całe życie. Czy w takim razie wszyscy powinniśmy pracować za darmo? Rozwijanie kompetencji pracowników jest ważne i niektóre firmy mogłyby sobie wziąć to do serca. Może wtedy podwyżka płacy minimalnej nie wycinałaby z rynku setek nie-do-końca-rentownych przedsiębiorstw.

Do koszyczka absurdów całej sprawy wrzućmy teraz rzekomo podjęte kroki prawne. Pewnie, firma może skontaktować się z kancelarią. Tylko po co? Wróćcie na chwilę do przedstawionych screenów i powiedzcie, czy jest tam coś, co stanowi dane wrażliwe, albo chociaż tajemnicę firmową? Nie ma nazwisk, nazwy firmy, jej adresu czy danych kontaktowych. To, że firma została zidentyfikowana, to zasługa internautów. To, że wystawiono jej masę negatywnych opinii (to akurat nie w porządku), jest zasługą internautów. Czyżby szykował się pozew przeciwko nam wszystkim? W tym wypadku autorka wpisu nie popełniła żadnego wykroczenia i w przypadku ewentualnego pozwu wygraną ma w kieszeni. Zresztą nawet pomoc prawna została jej już zaoferowana.