Black Friday 2021. Tanie laptopy, które warto kupić na wyprzedażach

Black Friday 2021. Tablety do 1500 zł. Jaki wybrać? Laptopy HP są doskonałym wyborem na promocjach Black Friday wśród niedrogich, przenośny komputerów. Laptop został zaopatrzony w dwurdzeniowy procesor Intel i3 jedenastej generacji, który świetnie wypada w testach wydajnościowych.

Urządzenie korzysta z dysku SSD o pojemności 256 GB, co znacząco poprawi komfort pracy poprzez skrócenie czasu oczekiwania na reakcję laptopa.

W tym przypadku można również liczyć na 8 GB pamięci RAM DDR4.

Zdjęcie HP Laptop 14s-dq2009nw. To ciekawy sprzęt na wyprzedażach podczas Black Friday i Cyber Monday. Fot. HP / materiały prasowe

Jedna z propozycji na Black Friday 2021 to laptop Lenovo Ideapad 5-14ARE

14-calowy Lenovo Ideapad 5 jest doskonałym wyborem dla osób, które cenią sobie prywatność. To za sprawą zaawansowanych zabezpieczeń biometrycznych oraz możliwości zakrycia kamery. Nie ma już potrzeby zaklejać jej taśmą. Laptop jest niesamowicie energooszczędny ze względu na wykorzystanie zintegrowanego procesora graficznego Radeon Graphics od wiodącej na rynku firmy AMD. Choć urządzenie jest sprzedawane z wgranym fabrycznie Windowsem 10, to istnieje możliwość zaktualizowania laptopa do najnowszej wersji oprogramowania - Windowsa 11.

Zdjęcie Lenovo Ideapad 5-14ARE - zwróć na niego uwagę podczas Black Friday 2021. Fot. Lenovo / materiały prasowe

ASUS X515MA-BR210T. Tani laptop na Black Friday 2021

Laptop ASUS X515MA-BR210T jest stworzony dla osób o szerokim spektrum zainteresowań. Urządzenie pozwoli na wygodną i komfortową obróbkę zdjęć, edycję filmów oraz relaks przy grach wideo. To wszystko dzięki zastosowaniu nowoczesnego procesora Intel Celeron ze zintegrowanym układem graficznym Intel UHD Graphics 600. W zestawie dostajemy 8 GB pamięci RAM DDR4, 2133MHz i wbudowany dysk SSD M.2 PCIe 256 GB.

Zdjęcie ASUS X515MA-BR210T - ciekawa propozycja do pracy zdalnej czy rozrywki. Fot. ASUS / materiały prasowe

Apple Macbook Air M1 13,3"

Fani Apple powinni zwrócić szczególną uwagę na model Macbook Air z potężnym procesorem M1, który gwarantuje szybkie renderowanie filmów. Na tym modelu można również odpalić nawet najbardziej wymagające gry wideo. Do tego, laptop oferuje idealną współpracę z innymi urządzeniami Apple. Obecność złącza thunderbolt zapewnia błyskawiczną transmisję danych.

Zdjęcie Apple Macbook Air M1 13,3" Fot. Apple / materiał zewnętrzny

Acer Aspire 3 A315-23-R736 15,6. Laptop do rozrywki i gier

Podczas Black Friday 2021 warto zwrócić uwagę na Acer Aspire 3. To kolejne urządzenia na liście, które korzysta z dobrodziejstw zintegrowanych komponentów AMD. Bazowo laptop ma 8 GB RAM DDR4 i 256 GB SSD. Tę drugą wartość można powiększyć nawet do 1 TB SSD lub 2 TB HDD. To niesamowite możliwości personalizacji, które powinny trafić w gusta nawet najbardziej wymagających klientów. Duży ekran o przekątnej 15,6 cala umożliwi komfortowe oglądanie filmów i relaks przy grach wideo.

Zdjęcie Acer Aspire 3 A315-23-R736 15,6. Ciekawy sprzęt do rozrywki i gier. Fot. Acer / materiał zewnętrzny