Windows XP to system operacyjny mający już ponad dwie dekady i został pogrzebany przez Microsoft blisko 10 lat temu. W 2014 r. zakończono wsparcie dla tych okienek, ale starsi z nas zapewne pamiętają dźwięk startowy, który towarzyszył nam przez lata po uruchomieniu komputera. Pewien muzyk postanowił go nam przypomnieć.

Dźwięk startowy Windows XP na różnych instrumentach

Muzyk Joe Porter dostarczył nam nutkę nostalgii i to dosłownie w postaci materiału, który udostępnił na własnym kanale w YouTubie. Na wideo mamy okazję usłyszeć dźwięk startowy z systemu Windows XP odtworzony na 10 różnych instrumentach. Są to m.in. marimba, dzwonki, ksylofon, kosmofon, kryształofon, kalimba i keyboard. Na końcu jest oryginalny dżingiel z laptopa z okienkami. Obejrzymy to koniecznie na poniższym filmie.

Dźwięk startowy z systemu Windows XP został stworzony przez kompozytora i muzyka Billa Browna. Microsoft powierzył mu zadanie, które to stawiało przed nim pewne wymagania, ale finalny efekt był bardzo udany.

Microsoft umieszczał dźwięki startowe w okienkach od lat. Na pewno część z nas kojarzy jeszcze czasy systemu Windows 95 i dżingiel stworzony przez Briana Eno, który to skomponowano na komputerze... Mac. Podobny dźwięk był jeszcze w Windows 7, ale potem gigant z Redmond postanowił z nich zrezygnować.

Wraz z Windows 8 uruchomieniu systemu nie towarzyszył krótki dżingiel, choć tak naprawdę go stworzono, ale gigant z Redmond postanowił z niego zrezygnować. Plany firmy oraz samo nagranie ujawnił po latach Jensen Harris na własnym kanale, co możecie zobaczyć poniżej.

Dżingiel powrócił wraz z Windows 11

Windows 11 był tym systemem operacyjnym, w którym Microsoft postanowił powrócić do tradycji. Wraz z nowymi okienkami ponownie pojawił się dźwięk startowy, który to oczywiście w razie potrzeby można w dowolnej chwili wyłączyć.

Windows XP zadebiutował w październiku 2001 r. i był bardzo udaną wersją okienek. Microsoftowi udało się wyeliminować wiele błędów z poprzedniej generacji OS-u i dodać mnóstwo nowych funkcji oraz odświeżyć graficzny interfejs użytkownika. To sprawiło, że system zyskał ogromną popularność.



