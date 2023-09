Windows 11 i 10 nie można aktywować starym kluczem. Są ważne zmiany

Microsoft podjął ważną decyzję związaną z mechanizmem aktywacji systemów Windows 11 i 10. Jak dobrze wiemy od dawna nowsze okienka można było aktywować z wykorzystaniem kluczy dla starszych produktów. Było to możliwe od samego początku Windows 10, czyli od 2015 r., gdy ta wersja okienek debiutowała na rynku. Niestety wszystko, co piękne kiedyś się kończy.

Microsoft uniemożliwia aktywację Windows 11 i 10 starszym kluczem

Gigant z Redmond wprowadził do systemu aktywacji Windows 11 i 10 zmianę, która wielu się nie spodoba. Microsoft właśnie uniemożliwił aktywowanie nowszych wersji okienek z wykorzystaniem kluczy produktu dla Windows 7 i 8. Do tej pory można je było wpisać i po chwili były one przyjmowane przez oprogramowanie. Następnie dochodziło do cyfrowej aktywacji, która to wiąże system operacyjny na stałe z płytą główną komputera.

Microsoft wprowadził cyfrową aktywację wraz z Windows 10. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że w przypadku ponownej instalacji okienek nie trzeba znowu wpisywać klucza produktu. Raz aktywowany zostaje przypisany na stałe i informacja ta znajduje się na serwerach producenta oraz jest pobierana przez oprogramowanie po nawiązaniu połączenia z internetem.

Klucze nadal działają z Windows 11 22H2 i starszymi edycjami systemu

Możliwość aktywacji Windows 11 pamięta jeszcze mechanizm dziesiątki. Natomiast w przypadku tego drugiego systemu dopuszczenie starszych kluczy było związane z procesem darmowej aktualizacji do nowych okienek z poziomu Windows 7 i 8. Opcja ta została jednak oficjalnie zamknięta kilka lat temu. Nieoficjalnie działała do niedawna i stąd istniała również możliwość wykorzystywania starszych kluczy aktywacyjnych, z czym jednak skończono, choć też nie do końca.

Warto dodać, w przypadku Windows 11 22H2 oraz starszych edycji nowych okienek nadal można wykorzystać klucze z Windows 7 i 8. Zmiana dotyczy tylko nowszych kompilacji jedenastki. Czy tak będzie zawsze? To okaże się oczywiście z czasem, bo Microsoft w każdej chwili może to zmienić.