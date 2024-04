YouTube otrzyma nowy wygląd. Jakie zmiany szykuje Google?

Google wprowadziło zmiany nie bez przyczyny

Nowe zmiany widoczne są w desktopowej wersji YouTube'a i wygląda na to, że są próbą ujednolicenia interfejsu z aplikacją na telewizory, gdzie podobny układ wprowadzono wcześniej. Jest coś jeszcze i wiąże się to z dostępnością proponowanych filmów.

Google w ten sposób zwolniło sobie miejsce na propozycje filmów do obejrzenia, których w nowym widoku jest więcej. Co prawda utrudnia to nieco dotychczasowy dostęp do komentarzy, gdy użytkownicy odruchowo przewijali ekran w dół i dlatego nie wszystkim użytkownikom przypada to do gustu.

Odświeżony widok wkrótce pewnie u wszystkich

Na razie zmiany wprowadzono w ramach testów i Google zapewne czeka na opinie od osób, które mają dostęp do nowego widoku. Pewnie w ciągu kilku najbliższych tygodni taki układ zostanie wdrożony do desktopowej wersji YouTube'a na stałe i wtedy nie będzie od niego ucieczki. Czy komuś się to podoba lub nie.

Warto dodać, że jesienią zeszłego roku YouTube otrzymał inne zmiany. Pojawiła się m.in. sekcja Ty, która miała na celu połączyć biblioteki z kontami użytkowników. Przy okazji zapewniono lepszą obsługę stabilności głośności na urządzeniach mobilnych poprzez mechanizm redukujący różnice podczas odtwarzania.