7 najbardziej irytujących rzeczy, które ludzie robią podczas lotu

Sezon 2023 był pełen chaosu i odwołanych lotów

W związku ze zmianami klimatu, gwałtownymi huraganami i niespokojną pogodą, rok 2023 pod względem podróży lotniczych był niezwykle chaotyczny. Tylko w sierpniu z powodu huraganu Idalia w Stanach Zjednoczonych zostało odwołanych 1000 lotów. Jednak nie tylko pogoda tutaj namieszała. Linie lotnicze zmagają się z niewystarczającą liczbą pracowników, a także z niesfornymi pasażerami, którzy wielokrotnie byli przyczyną odwołania, bądź przerwania lotu.

Według respondentów badania przeprowadzonego przez Skyscaner istnieje siedem nawyków, które najczęściej są wymieniane jako szczególnie irytujące podczas lotów. Część z ankietowanych odpowiadała, że denerwuje ich, gdy inni odchylają swoje siedzenie za bardzo do tyłu, inni za najgorsze uważają nieużywanie słuchawek.

Reklama

Badania na temat najbardziej irytujących nawyk podróżujących samolotami prowadzone były od 27 września do 2 października. Wzięło w nim udział 2000 osób, które w ciągu ostatnich trzech lat podróżowały samolotem. Z odpowiedzi badanych można wyłonić siedem najbardziej irytujących zachowań pasażerów podczas lotów.

Poproszenie o zamianę miejscami

Była stewardesa Anais Monique twierdzi, że spory pasażerów o miejsca występują stosunkowo często. W takich wypadkach zazwyczaj pasażerowie powinni zwracać się o pomoc do personelu, który będzie mógł rozstrzygnąć spór bez większych incydentów. Około 31 procent biorących udział w ankiecie odpowiedziało, że niezwykle denerwujące jest, gdy ktoś prosi ich o zmianę miejsca.

Zdjęcie Tylko w sierpniu z powodu huraganu Idalia w Stanach Zjednoczonych zostało odwołanych 1000 lotów / 123RF/PICSEL

Korzystanie z obu podłokietników

31 procent respondentów zgodziło się z tym, że irytujące jest, gdy współpasażer korzysta z obu podłokietników. Pytanie, czy pasażer powinien korzystać z obu podłokietników, czy nie, pozostaje kwestią otwartą, jednak wielu podróżnych znajduje to jako nawyk niezwykle irytujący. Wielu ludzi sądzi, że powinno się ze środkowych podłokietników korzystać na zmianę, jako najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie.

Odchylanie siedzenia, zwłaszcza podczas serwowania posiłków

Odchylanie foteli nie tylko w samolotach bywa niezwykle irytujące. Nie raz byliśmy świadkami, jak jeden z pasażerów odchylał swój fotel tak mocno, że podróżujący za nim spędzał czas z nosem wciśniętym w oparcie. 31 procent respondentów twierdzi, że powinno unikać się odchylania foteli, jednak internauci są w tej kwestii podzieleni. Pozostaje kwestia lotów długodystansowych, kiedy trudno jest wytrzymać wiele godzin, siedząc w pozycji pionowej.

Gołe stopy, czyli zdejmowanie butów, a nawet skarpetek

Aż 35 procent respondentów odpowiedziało, że zdejmowanie butów czy skarpet podczas lotów jest niedopuszczalne. Biorąc pod uwagę fakt, że samoloty do najczystszych miejsc nie należą, nie jest to również dobry pomysł pod względem higienicznym. Internauci jednak bronią zdejmowanie butów twierdząc, że podróżowanie w obuwiu jest zwyczajnie niewygodne, zwłaszcza podczas lotów długodystansowych. Jednak jest to w dalszym ciągu jeden z najbardziej znienawidzonych nawyków wśród pasażerów, i to nie tylko samolotów.

Głośne i nachalne rozmowy

Jeszcze więcej osób nie lubi, gdy podczas lotu musi wysłuchiwać głośnych i często nachalnych rozmów współpasażerów. Aż 39 procent respondentów stwierdziło, że ludzie powinni unikać rozmów z nieznajomymi w samolotach. Jeżeli zaś mają potrzebę porozmawiać z kimś, nie powinni mówić zbyt głośno. Jednak rozmowa z pasażerem może okazać się dobrą rzeczą i nie zawsze stanowi naruszenie etykiety podróżnej.

Zdjęcie Najważniejsze jest to, aby pamiętać, że nie jesteśmy jedynymi pasażerami na pokładzie / 123RF/PICSEL

Niekorzystanie ze słuchawek

Słuchanie muzyki z telefonu bez używania słuchawek denerwuje aż 42 procent respondentów. Wydaje się, że jest to zmora przede wszystkim autobusów miejskich, jednak samozwańczy didżeje znajdą się wszędzie. W samolotach często podróżni spotykali się z sytuacją, gdy współpasażer oglądał film przy pełnej głośności bez korzystania ze słuchawek. Wielu internautów zgodziło się z tym, że jest to irytujące, twierdząc, że trzeba trzymać się zasad dobrych manier.

Zabiegi kosmetyczne

Dbanie o higienę podczas lotu denerwuje aż 42 procent respondentów. Obejmuje to nie tylko malowanie się, aby podczas lądowania wyglądać lepiej, ale również takie rzeczy jak przycinanie zarostu, a nawet obcinanie paznokci! Przecież nawet w domu nie robimy takich rzeczy w salonie, tylko korzystamy w tym celu z łazienki.

Na platformie TikTok można znaleźć wiele przykładów zachowań pasażerów podczas lotów, które dla wielu z nas są zwyczajnie niedopuszczalne. Zdarzało się, że przez zachowanie podróżnych odwoływane były loty. Niektórzy z nas na pewno nie zgodzą się, że wszystkie te nawyki są równie irytujące, jednak wybierając jakąkolwiek formę podróżowania, kierujemy się często naszym komfortem, a płacąc za bilet często bardzo duże sumy pieniędzy, nie chcemy, aby coś nam zepsuło lot. Najważniejsze jest to, aby pamiętać, że nie jesteśmy jedynymi pasażerami na pokładzie.