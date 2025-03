Nie ustrzeżono się jednak błędów i most zamknięto tuż po otwarciu. Powodem było nadmierne i niepokojące kołysanie (przez co Brytyjczycy nazwali go "Wobbly Bridge" lub "Wibbly Wobbly"). Naprawy i modyfikacje mające zwiększyć stabilność trwały dwa lata. Aby nie zmienić w istotny sposób konstrukcji, zastosowano niemal 100 różnego rodzaju amortyzatorów. Most zbudowany został głównie ze stali i aluminium, składa się z trzech głównych części o długości 81 m, 144 m i 108 m. Jego ciężar podtrzymywany jest przez 8 lin nośnych.