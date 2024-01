Atrakcja Szczecina zmieni się nie do poznania. Bulwar Chrobrego powróci do miasta

Dotychczas Bulwarem Chrobrego i Nabrzeżem Wieleckim w Szczecinie zarządzały w ramach spółki państwowa Żegluga Polska i miejska Żegluga Szczecińska. W 2017 roku miejska spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. (ŻSTW) skierowała sprawę na drogę sądową o wydanie Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego.



Chodziło o ważność umowy, na podstawie której w 1998 roku ówczesne Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Szczecińska przeniosło na spółkę (jako aport) prawo wieczystego użytkowania Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego w Szczecinie. ŻSTW, jako następca prawny Przedsiębiorstwa Państwowego Żegluga Szczecińska, wniosła do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum pozew o wydanie tych nabrzeży.

Udało się, teraz oba nabrzeża zostaną przebudowane i zmodernizowane

- Bulwar Chrobrego wraca w ręce miasta, w ręce samorządu, który zadba o tę przestrzeń najlepiej. Mamy ponad 4 km nabrzeży i tylko ta część czeka na rewitalizację. To nasza Perła w Koronie. To tutaj odbywają się największe imprezy żeglarskie, to tutaj w tym roku będziemy gościć finał regat the Tall Ships Races. Dzięki zawartej ugodzie nie będziemy musieli już ponosić dodatkowych kosztów związanych z najmem. Bulwar Chrobrego wymaga rewitalizacji tak jak inne miejsca na Łasztowni. W ostatnich latach poza działaniem miasta niewiele się tam działo. Dzisiaj chcemy odzyskać także inne tereny należące do Skarbu Państwa i dokończyć powrót Szczecina nad wodę. Liczę na przychylność rządu i wojewody w tej kwestii i wspólne działania - komentuje Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Kolejnym krokiem będzie rewitalizacja Bulwaru Chrobrego.

Pozostałe nabrzeża już przed laty zostały zrewitalizowane, i przyciągają wielu spacerowiczów (tym bardziej że po drugiej stronie rzeki jest niedawno otwarte Morskie Centrum Nauki). Najbardziej reprezentacyjne nabrzeże w mieście, poza swoją portową funkcją, będzie także miejscem rekreacyjnym, gdzie pojawi się zabudowa małej architektury oraz pawilony handlowo-gastronomiczne. Na wizualizacjach widać, że bulwar zostanie poszerzony, skutkiem czego po przebudowie będzie wspólny pas tramwajowo-samochodowy (obecnie torowisko biegnie między jezdniami). Przebudowana zostanie także ulica Jana z Kolna.

W pierwszym kwartale 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na projekt modernizacji bulwaru. Przy tej okazji miasto porozumie się z Politechniką Morską, do której należy 70-metrowy odcinek nabrzeża. Zacumowany jest tam uczelniany statek Nawigator XXI.

Jest koncepcja, ale miasto nie chce mówić o konkretnych terminach. Teraz czas na wykonanie całego projektu, co zajmie kilkanaście miesięcy, być może podjęta zostanie próba pozyskania zewnętrznego finansowania. Przebudowa bulwaru z przylegającym układem drogowym kosztować ma 100 mln zł. Miasto chce również przejąć i wyremontować obiekty na Łasztowni, które obecnie należą do spółek podlegających Ministerstwu Infrastruktury i Ministerstwu Obrony Narodowej.

Zdjęcie Wizualizacja Bulwaru Chrobrego w Szczecinie / UM Szczecin / materiały prasowe

Zdjęcie Wizualizacja Bulwaru Chrobrego w Szczecinie / UM Szczecin / materiały prasowe

Zdjęcie Wizualizacja Hali Chrobrego / UM Szczecin / materiały prasowe

Zdjęcie Wizualizacja pawilonów pod Trasą Zamkową / UM Szczecin / materiały prasowe

Zdjęcie Wizualizacja pawilonów / UM Szczecin / materiały prasowe

