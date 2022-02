Luzowanie obostrzeń sanitarnych na pokładach samolotów jest pokłosiem nie tylko najnowszych badań, które pokazują, że stosowane dotychczas metody nie są skuteczne w walce z wirusem, ale również pomogą zachęcić turystów do częstszego podróżowania i zwiedzania kraju.

Niebawem cztery skandynawskie linie lotnicze pozwolą pasażerom swoich flot samolotów na podróżowanie bez maseczek. Mowa tutaj o liniach SAS, Norwegian, Flyr czy Wideroe. Jest jednak jeden haczyk. Dotyczy to tylko lotów na obszarze Norwegii. Ale jest też duży pozytyw dla przeciwników szczepień. Otóż bez maseczek będą mogli podróżować również wszyscy ci, którzy się nie zaszczepili i nie mają certyfikatu szczepień.

Podróże samolotami bez maseczek też dla niezaszczepionych

Linie Norwegian, Flyr i Wideroe nowe udogodnienia wprowadziły już teraz, tymczasem w przypadku SAS może to nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Norweski rząd chce pokazać, że kraj ten nie ma zamiaru prześladować przeciwników szczepień. Teraz głównym celem jest powrót do normalności sprzed pandemii.

Władze chcą w najbliższym czasie znieść wszelkie obostrzenia również w sferze publicznej. Na dobry początek przestał obowiązywać nakaz dystansu społecznego i określonej liczby osób w najróżniejszych obiektach. Kolejnym krokiem będzie pobudzenie gospodarki po lockdownach.

Rząd Norwegii jest dobrej myśli w kwestii walki z pandemią COVID-19. Luzowanie obostrzeń jest możliwe ze względu na duże wyszczepienie społeczeństwa. Obecnie ponad 73 procent społeczeństwa jest w pełni zaszczepionych, a ponad 80 procent przyjęło co najmniej jedną dawkę.

W Polsce możemy liczyć na zniesienie większości restrykcji najszybciej w przyszłym miesiącu. W pierwszym rzędzie będzie można podróżować komunikacją miejską czy wejść do sklepów bez maseczki. Chociaż Ministerstwo Zdrowia dalej będzie zalecało ich noszenie, to jednak nie będą one obowiązkowe. Tak naprawdę już teraz coraz więcej ludzi ich nie nosi, to jednak oficjalne zniesienie nakazu dopiero nastąpi.