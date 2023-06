Spis treści: 01 Wizzair pozwoli tylko na mały bagaż podręczny

Wizzair pozwoli tylko na mały bagaż podręczny

Kupując tani bilet lotniczy mamy okazję spędzić zagraniczne wakacje nie ponosząc dużych kosztów. To fakt, jednak musimy być gotowi na pewne ustępstwa. Jedno z nich dotyczy naszych walizek, a w zasadzie ich braku - te zastępuje bagaż podręczny. Wizzair w najtańszej taryfie pozwala pasażerom na przewóz wyłącznie niewielkiej torby lub plecaka.

Pakowanie bagażu podręcznego jest zatem o tyle dużym wyzwaniem, że musimy zebrać najpotrzebniejsze rzeczy, ale to nie koniec. Cały bagaż musi spełniać warunki przewoźnika, w tym dotyczące jego wymiarów i przedmiotów znajdujących się w środku. Przewóz niektórych rzeczy jest przecież zabroniony.

Zdjęcie Niewielki plecak lub torba jako bagaż podręczny. / materiały prasowe

Co można spakować do bagażu podręcznego Wizzair?

Mimo niewielkich rozmiarów, do bagażu podręcznego w Wizzair można spakować wiele potrzebnych rzeczy. Kilkudniowy wypad można bez problemów spędzić będąc zaopatrzonym jedynie w podstawowy plecak czy torbę. Warto pamiętać o rzeczach, które można wziąć na pokład samolotu Wizzair. Są to:

Plecak lub torba , które zmieszczą się pod fotelem przed nami

, które zmieszczą się pod fotelem przed nami Suchy prowiant (np. ciastka lub kanapka)

(np. ciastka lub kanapka) Ubrania , buty, bielizna

, buty, bielizna Przenośna konsola do gier

do gier Elektronika - laptop, telefon czy słuchawki, aparat i obiektywy

- laptop, telefon czy słuchawki, aparat i obiektywy Wyorby tytoniowe i e-papierosy - warto pamiętać o zasadach dot. tytoniu i papierosów w samolocie

i e-papierosy - warto pamiętać o Zeszyty, książki, czytniki ebooków

Jedzenie dla dziecka poniżej 2. roku życia

dla dziecka poniżej 2. roku życia Alkohol , napoje i inne rzeczy zakupione w strefie wolnocłowej

, napoje i inne rzeczy zakupione w strefie wolnocłowej Kosmetyki i środki higieny w odpowiednim opakowaniu (np. foliowej torebce), jedno opakowanie do 100 ml, łącznie do 1 litra

w odpowiednim opakowaniu (np. foliowej torebce), jedno opakowanie do 100 ml, łącznie do 1 litra Baterie - maksymalnie 20 sztuk baterii litowo-jonowych na 1 pasażera

- maksymalnie 20 sztuk baterii litowo-jonowych na 1 pasażera Niezbędne leki

Na pokład samolotu Wizzair w bagażu podręcznym zabrać możemy przyzwoity zestaw potrzebnych przedmiotów. Dzięki temu krótki urlop będzie wystarczająco komfortowy ze względu na zabranie dodatkowych ubrań czy aparatu. Przede wszystkim jednak unikniemy dodatkowych kosztów ze względu na walizkę, czyli bagaż rejestrowany - cena może być wysoka.

Zdjęcie Nowa metoda skanowania wykrywa materiały wybuchowe ze 100 proc. skutecznością / Sandro Olivo/UCL / 123RF/PICSEL

Torba podręczna Wizzair. Tych rzeczy lepiej nie mieć w bagażu

Przedmioty zabronione w bagażu podręcznym to tylko po części oczywiste rzeczy, jak broń czy niebezpieczne narzędzia. Wśród nich znaleźć można również pewne elementy codziennego użytku. W bagażu podręcznym Wizzair (oraz innych linii) nie ma miejsca na następujące przedmioty:

Pirotechnika

Gaz łzawiący, przedmioty służące do samoobrony

łzawiący, przedmioty służące do samoobrony Broń ostra i palna, amunicja

ostra i palna, amunicja Ostre przedmioty (np. nożyczki lub noże) o ostrzu powyżej 6cm

przedmioty (np. nożyczki lub noże) o ostrzu powyżej 6cm Sprzęt sportowy, jak łyżwy

Materiały wybuchowe i łatwopalne

Napoje w opakowaniach powyżej 100 ml (wyjątek to te zakupione w strefie wolnocłowej)

w opakowaniach powyżej 100 ml (wyjątek to te zakupione w strefie wolnocłowej) Substancje trujące i szkodliwe

Papierosy powyżej 200 sztuk na osobę

powyżej 200 sztuk na osobę Wszelkiego rodzaju pałki, kije i podobne

Mamy nadzieję, że nie planowaliście zabrać ze sobą któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów. Pasażerowie najczęściej zapominają o płynach. To właśnie z ich powodu przed bramkami kontroli bezpieczeństwa znaleźć można tyle butelek i opakowań po napojach. Najlepiej zaopatrzyć się w coś po kontroli. Poza tym, na lotniskach często umieszczane są krany z wodą pitną za darmo.

Jakie wymiary ma mały bagaż podręczny Wizzair?

Wymiary bagażu podręcznego Wizzair zostały jasno określone na stronie internetowej przewoźnika. Każdy pasażer z biletem podstawowej taryfy może wziąć na pokład jeden plecak lub torbę o wymiarach 40 na 30 na 20 centymetrów. Taki plecak bądź torebka musi zmieścić się pod siedzeniem umieszczonym przed nami.

Waga bagażu podręcznego to 10 kg i nie można jej przekroczyć. W przypadku, gdy nasz bagaż będzie większy i nie spełni warunków, może zostać nałożona opłata. Nie mając pewności co do swoich zdolności pakowania możemy skorzystać z opcji dokupienia bagażu. Jeżeli jednak zależy nam na zabraniu tylko plecaka, zadbajmy o odpowiednie spakowanie. Szkoda czasu i pieniędzy na ponoszenie kosztów.

Zdjęcie Dodatkowa walizka czy tylko plecak? Bagaż podręczny w Wizzair ma różne oblicza. / materiały prasowe

Dodatkowy bagaż Wizzair? Walizka i nie tylko

Wizzair pozwala pasażerom każdej taryfy na dokupienie bagażu. W ofercie jest kilka rodzajów. Pierwszym, który przychodzi na myśl, jest tzw. duży bagaż podręczny (walizka kabinowa). Jej wymiary to 55 na 40 na 23 cm i zostanie umieszczona w półce bagażowej nad głowami pasażerów.

To nie koniec możliwości w Wizzair. Dostępny jest też bagaż rejestrowany. Pasażer może wówczas nadać większą walizkę. Zależnie od wybranej opcji, moze ona mieć 10, 20, 26 lub 32 kilogramy. Każda charakteryzuje się oczywiście inną ceną. Zaletą tej walizki jest możliwość przewożenia np. butelek z alkoholem.