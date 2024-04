Europę z Azją łączą gigantyczne konstrukcje! Nie wszyscy o nich słyszeli

Europa i Azja to można powiedzieć, dwa najbliżej położone kontynenty. Z punktu widzenia fizycznogeograficznego to w zasadzie jeden wielki kontynent o nazwie Eurazja, który dzieli się na dwie części świata Europę (która jednocześnie jest dużym półwyspem Eurazji) i Azję. Natomiast ze względów historyczno-kulturowych często wydziela się dwa osobne kontynenty.

Granica pomiędzy Europą i Azją przebiega na lądzie, ale oddzielają je również Morze Kaspijskie, Morze Azowskie, Cieśnina Kerczeńska, Morze Czarne, Cieśnina Bosfor, Morze Azowskie, Cieśnina Dardanele, Morze Egejskie i Śródziemne. O ile przedostanie się pomiędzy morzami jest możliwe za pomocą statków, to w cieśninach było możliwe zbudowanie mostów i tuneli.

Reklama

Największe konstrukcje łączące Europę i Azję

Stambuł jest jednym z największych miast świata, jest w pierwszej dziesiątce najczęściej odwiedzanych przez turystów miast. Ale jednym z elementów, które najbardziej je wyróżnia to fakt, że jest jedyną metropolią świata, która znajduje się na dwóch kontynentach. Położenie nad cieśniną Bosfor sprawia, że zachodnia część miasta znajduje się w Europie, wschodnia w Azji. Bosfor jednak nie jest jedyną drogą wodną w mieście. Tuż przed otwarciem cieśniny na wody Morza Marmara znajduje się głęboko wcięta zatoka Bosforu o wdzięcznej nazwie Złoty Róg.

Według danych z 2021 w stolicy Turcji żyje 16 milionów ludzi. Wiele z nich mieszka po jednej stronie miasta, pracuje po drugiej, co sprawia, że w dowolnym momencie znaczna część mieszkańców jest w ruchu, nie mówiąc już o turystach. Jest to możliwe dzięki kilku mostom.

Most Bosforski

Zdjęcie Most Bosforski / Jorge1767/Wikimedia Commons / domena publiczna

Przynajmniej pod taką nazwą znamy go w Polsce, Turcy po nieudanym zamachu stanu w 2016 roku przemianowali go na Most Męczenników 15 Lipca, ale wielu miejscowych wciąż z czułością określa go Boğaziçi Köprüsü, czyli Pierwszy Most. Zanim otwarto go 29 października 1973 roku w 50. rocznicę powstania Republiki Tureckiej, jedynym sposobem przedostania się z Europy do Azji w Stambule było skorzystanie z promu.

Dane techniczne mostu:

Całkowita długość: 1560 m,

długość najdłuższego przęsła: 1074 m,

szerokość: 33,4 m,

wysokość jezdni nad powierzchnią cieśniny: 64 m,

wysokość pylonów: 165 m.

Początkowo mogli z niego korzystać piesi, którzy podziwiali widoki na Pałac Topkapi, XIX-wieczny meczet Büyük Mecediye nad brzegiem wody w Ortaköy i Morze Marmara w oddali. Obecnie mogą wejść tam tylko raz z roku podczas maratonu.

Most Mehmeda Zdobywcy

Zdjęcie Most Mehmeda Zdobywcy / Mehrdad85/CC BY-SA 4.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) / Wikimedia

Zwany również Drugim Mostem Bosforskim, otwarty 3 lipca 1988 roku. Został nazwany na cześć tureckiego sułtana Mehmeda II Zdobywcy - tego, który w 1453 roku i ustanowił panowanie osmańskie w Konstantynopolu, ówczesnej stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego (jednocześnie kończąc jego istnienie).

Dane techniczne mostu:

Długość: 1510 m,

szerokość 39 m,

wysokość pylonów: 105 m,

Odległość pomiędzy pylonami: 1090 m,

wysokość jezdni nad powierzchnią cieśniny: 64 m.

Most Selima Groźnego

Zdjęcie Most Selima Groźnego / Andrew/Wikimedia Commons / domena publiczna

To najmłodszy most nad cieśniną Bosfor, otwarty w 2016 roku, najbliżej Morza Czarnego. Został nazwany na cześć sułtana Selima I Groźnego, który był jednym z budowniczych potęgi imperium osmańskiego i wnukiem sułtana Mehmeda II Zdobywcy.

Most pobił kilka rekordów - jest najdłuższą tego typu konstrukcją, najszerszym mostem wiszącym na świecie (osiem pasów ruchu i dwutorowa linia kolejowa).

Dane techniczne mostu:

Długość: 2164 m

Szerokość: 58,5 m

Rozpiętość przęseł: 1408 m

Wysokość pylonów: 322 m

Most Çanakkale 1915

Zdjęcie Most Çanakkale 1915 / Zafer/CC BY-SA 4.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) / Wikimedia

Ten most znajduje się już nad kolejną cieśniną Dardanele, łączącą Morze Marmara i Morze Egejskie. Rozciąga się od okolic Gallipoli po europejskiej stronie, do Lapseki w Azji. Jest najdłuższym mostem wiszącym na świecie.

Jego otwarcie w 18 marca 2022 roku zastąpiło godzinną (według Wikipedii półgodzinną, a w praktyce z oczekiwaniem na prom nawet pięciogodzinną) przeprawę promową do ok. 6-minutowej przejażdżki. Wśród mieszkańców nie jest jednak zbyt popularny, ze względu na opłaty za przejazd.

Dane techniczne mostu:

Długość: 4608 m

Wysokość: 318 m

Długość przęsła pomiędzy pylonami: 2023 m

Tunel Eurazjatycki

Zdjęcie Tunel Eurazjatycki / Sadrettin/CC BY-SA 4.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) / Wikimedia

Jedyna podwodna przeprawa pomiędzy Europą a Azją ma 5,3 kilometra długości i przebiega pod cieśniną Bosfor. Choć pod względem inżynierii może zachwycić, to jest bardziej funkcjonalny niż piękny. Otwarty w 2016 tunel zagłębia się pod powierzchnię ziemi na maksymalnie 106 metrów. Podróż pomiędzy kontynentami trwa ok. 5 minut z prędkością do 70 km/h. Za przejazd obowiązują opłaty, trzeba mieć odpowiednią naklejkę na szybie, która jest skanowana przez system automatycznie pobierający opłatę.

Tunel Marmaray

Zdjęcie Tunel kolejowy Marmaray / MEOGLOBAL / domena publiczna

Tunel kolejowy pod cieśniną Bosfor połączył linie po obu stronach cieśniny, stając się pierwszym połączeniem kolejowym o standardowym rozstawie torów między Europą a Azją. Nazwa Marmaray (Marmara Rail) pochodzi od połączenia nazwy Morza Marmara z tureckim słowem ray (kolej).

Projekt obejmował budowę 13,6-kilometrowego tunelu pod Bosforem i modernizację 63 km istniejących podmiejskich linii kolejowych w celu stworzenia 76,6-kilometrowej linii pasażerskiej o dużej przepustowości.

Schodząc na głębokość ok. 60 metrów poniżej poziomu morza, jest najgłębszym zanurzonym tunelem na świecie.

Most Krymski

Zdjęcie Most Krymski / Росавтодор/CC BY 4.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en) / Wikimedia

Nie dało się nie zauważyć, że niemal wszystkie połączenia mostami i tunelami pomiędzy Europą i Azją położone są na terenie jednego państwa - Turcji. Ale jest jedna konstrukcja, która się wybija. To łączący Krym z Rosją Most Krymski.

Most Krymski to najdłuższy most w Europie. Został wybudowany w 2018 r. nad Cieśniną Kerczeńską, w związku z czym jego druga funkcjonująca nazwa to most Kerczeński. Łączy Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim. Po rozpadzie ZSRR cieśnina stanowiła granicę między Rosją a Ukrainą. Po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję most stanowił jedyne połączenie regionu z pozostałą częścią Rosji. Most Krymski jest podwójnym równoległym mostem kolejowo-drogowym.

Dane techniczne mostu:

Całkowita długość części kolejowej: 18,1 km

Całkowita długość części drogowej 16,9 km

Prześwit: 35 m

Średnia głębokość wody: 9 m

Przepustowość mostu drogowego: ok. 40 tys. samochodów w każdą ze stron

Maksymalna przepustowość linii kolejowej: 47 składów na dobę

Maksymalna prędkość pociągów pasażerskich: 120 km/h

Maksymalna prędkość pociągów towarowych 80 km/h.



***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!