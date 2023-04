Po zwiedzaniu dziesiątek pomieszczeń, korytarzy i wież warto udać się do otaczającego pałac parku. Znajdziecie w nim kilkusetletnie dęby, różaneczniki i azalie. Jeżeli pogoda dopisze, będzie to najlepsza wycieczka w majówkę, o jakiej mogliście pomyśleć!

Majówka w Gdańsku to strzał w dziesiątkę

Długi majowy weekend nad morzem - to brzmi jak plan! Szczególnie gdy do dyspozycji mamy nie tylko plażę, ale również (dla wielu) najpiękniejsze miasto w Polsce, czyli Gdańsk. Majówka w tym niezwykłym miejscu może zostać spędzona na różne sposoby - w razie ładnej aury, wypoczynek na plaży okaże się strzałem w dziesiątkę. Równie świetny okaże się spacer po starym mieście, w który jest co robić - atrakcje turystyczne to istna domena Gdańska.

Zdjęcie Gdańsk to świetny sposób na majówkę w 2023 roku. / Jakub Strzelczyk/East News / East News

Gdybyście chcieli spróbować czegoś innego, to można wybrać się na wycieczkę do Westerplatte lub na Hel. Majówka nad Bałtykiem to genialna okazja do poznania naszego polskiego wybrzeża od nieco innej, mniej wakacyjnej strony. A trójmiasto samo w sobie jest warte odwiedzin o dowolnej porze roku.

Klasyczna majówka w Krakowie

Na koniec czas na turystyczny klasyk w Polsce dla turystów rodzimych, jak i zagranicznych. Chodzi oczywiście o miasto królów, czyli Kraków. Drugie największe miasto w Polsce pod względem liczby ludności ma w swojej ofercie całą gamę atrakcji turystycznych - nad wszystkimi góruje Zamek na Wawelu, choć nie da się zapomnieć o starówce i innych ciekawych miejscach.

Majówka w Krakowie to sposób na aktywne zwiedzanie, bo w tym miejscu ciężko się nudzić. Jeżeli poznacie wystarczająco dobrze rynek, to czas udać się na Kazimierz lub na Planty, gdzie rozprostujecie nieco nogi po długich posiedzeniach w licznych kawiarniach. Jakby tego było mało, wieczorny relaks może odbyć się na krakowskich bulwarach wiślanych. Idealna majówka? Tak - oby tylko dopisała pogoda!