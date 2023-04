Gdzie na majówkę w Polsce? 15 nieoczywistych miejsc na weekend

Spis treści: 01 Gdzie na majówkę? Propozycje dla miłośników natury

02 Gdzie na długi weekend majowy? Do winnicy!

03 Majówka nad morzem. Gdzie jechać?

04 Weekend majowy w klimatycznym miasteczku

Gdzie na majówkę? Propozycje dla miłośników natury

Wyjazd na majówkę najczęściej oznacza odpoczynek na łonie natury - z dala od zgiełku miasta, pośpiechu, korków i zanieczyszczeń.

Majówka w Górach Stołowych

Góry Stołowe to miejsce, które obowiązkowo trzeba odwiedzić chociaż raz w życiu! Ich tajemniczy klimat sprawia, że można poczuć się tam jak w baśniowej krainie. Gęsta zieleń, wystające z ziemi skalne elementy przypominające maczugi, zwierzęta i grzyby, strome urwiska i labirynty czynią to miejsce niepowtarzalnym.

To niezwykle finezyjne pasmo górskie w łańcuchu Sudetów Środkowych jest świetną propozycją na spędzenie aktywnego weekendu.

Przez Park Narodowy Gór Stołowych wiedzie bowiem szereg tras pieszych o różnym stopniu trudności. Najpopularniejszymi są te prowadzące na: Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Skały Puchacza czy Skalne Grzyby.

Zdjęcie Nie tylko lato, ale też majówka na Mazurach może być ciekawa. / 123RF/PICSEL

Mazury Garbate. Piękny zakątek Mazur na majówkę

Mazury Garbate to jeden z najpiękniejszych zakątków Pojezierza Mazurskiego. Ich granica przebiega między Gołdapią, Oleckiem i Ełkiem.

Swą nazwę Mazury Garbate zawdzięczają silnie pofałdowanemu polodowcowemu krajobrazowi. Atutami tego regionu są jeziora, lasy i wspaniały mikroklimat, dzięki któremu rozwija się tutaj lecznictwo uzdrowiskowe. Miłośnicy spokoju znajdą tu wymarzone warunki do wypoczynku i poznawania piękna nieskażonej przez cywilizację przyrody.

Warto odwiedzić tutaj tężnie solankowe w Gołdapi, mosty w Stańczykach i puszczę Romincką.

Majówka w górach, nad Jeziorem Czorsztyńskim

Jezioro Czorsztyńskie zostało utworzone w wyniku zbudowanej w Niedzicy zapory wodnej. Jego atutem jest przepiękne położenie - leży u podnóża dwóch zamków, wśród zielonych pagórków Pienińskiego Parku Narodowego. Jezioro Czorsztyńskie ma dziewięć kilometrów długości, dzięki czemu można spędzić nad nim bardzo aktywnie czas. Działa tutaj kilka plaż i przystani wodnych, które umożliwiają żeglowanie, nurkowanie, pływanie i oczywiście relaks na plaży z niezwykłymi widokami. Będąc w okolicy Jeziora Czorsztyńskiego warto zajrzeć do Niedzicy - znajduje się tam przepiękny Zamek Dunajec.

Majówka w Bieszczadach - Wetlina

Choć Bieszczady z roku na rok tracą nieco ze swojej dzikości, wciąż daleko im do bardzo obleganych przez turystów Tatr. Co więcej, to doskonałe góry dla osób, które niekoniecznie lubią wysokogórską wspinaczkę. Najwyższym szczytem Bieszczad jest bowiem Tarnica, mająca 1346 m n.p.m., a szczególnie piękne i idealne na spacer (nawet z dziećmi!) są połoniny: Caryńska i Wetlińska. Miejscowości, w których warto rezerwować noclegi to na przykład Wetlina, Ustrzyki Górne oraz Dolne albo Polańczyk.

Rudawy Janowickie i piękne jeziora

Rudawy Janowickie w Sudetach Zachodnich to miejsce, które powinni odwiedzić wszyscy miłośnicy natury i... pięknych zdjęć! W Rudawach znajdują się bowiem cztery jeziorka o niecodziennej barwie wody: jedno jest turkusowo-zielone, drugie błękitne, trzecie czarne, a czwarte purpurowo-czerwone.

Barwy te są konsekwencją położenia jezior na dawnym terenie niemieckiej kopalni pirytu, służącego do produkcji kwasu siarkowego. Związki mineralne z biegiem lat przedostały się do wody i nadały jej różnych kolorów. Zwiedzanie jeziorek można połączyć z pobytem w znajdujących się niedaleko miejscowościach: Jeleniej Górze, Karpaczu albo Szklarskiej Porębie.

Kraina Wygasłych Wulkanów

Wulkany w Polsce brzmią dość abstrakcyjnie, jednak jest pewien region kraju, w którym można zobaczyć ich pozostałości. Znajdujący się między Złotoryją i Jaworem Park Krajobrazowy Chełmy to unikatowe miejsce na mapie Dolnego Śląska. Pośród niewysokich wzgórz znajdują się malownicze wąwozy, ciekawe formy skalne, wieże widokowe i właśnie... wygasłe wulkany. Góry i Pogórze Kaczawskie to miejsce, gdzie znajdują się wzgórza i skały świadczące o dawnej aktywności wulkanicznej. Można zaobserwować tutaj pozostałości po wybuchach wulkanów z trzech okresów geologicznych.

Gdzie na długi weekend majowy? Do winnicy!

Enoturystyka, czyli zwiedzanie winnic to niezwykle ciekawy sposób, by spędzić majowy weekend. W Polsce winnic jest naprawdę dużo - zlokalizowane są w różnych regionach kraju.

Zdjęcie Sandomierz i jego okolice warto odwiedzić podczas długiego weekendu majowego. / 123RF/PICSEL

Sandomierz i okolice. Majówka śladami winnic i ojca Mateusza

Okolice Sandomierza słyną z najlepszych winnic w Polsce. To tutaj znajduje się Sandomierski Szlak Winiarski, liczący ok. 60 km. Weekend w którejś ze zlokalizowanych w tym regionie winnic to doskonała okazja, by spróbować lokalnych win i poczuć niemal jak we Włoszech! Winnice warte odwiedzenia to m.in. Winnica Sandomierska, Winnica TERRA, Winnica nad Jarem czy Winnica Nadwiślańska. W każdej z nich można umówić się na degustację wina i zwiedzanie winnicy. Niektóre z nich oferują również noclegi. Będąc w tej okolicy, warto zajrzeć również do pięknego Sandomierza.

Małopolski Szlak Winny

W Małopolsce wyróżnić można dwa główne zagłębia winiarskie - okolice na północ od Krakowa, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz region tarnowski, z łagodnymi wzniesieniami Pogórza Ciężkowickiego. W wielu winnicach zlokalizowanych na Małopolskim Szlaku Winnym można wynająć pokój i spędzić weekend w otoczeniu klimatycznych krzewów winogron, kosztując aromatycznych i niepowtarzalnych lokalnych win.

Pobyt w którejś z małopolskich winnic to także doskonała okazja, by poznać inne atrakcje regionu: Ojcowski Park Narodowy, zamek w Pieskowej Skale, Pustynię Błędowską, Zamek Magnacki w Nowym Wiśniczu czy opactwo Cystersów w Szczyrzycu.

Majówka nad morzem. Gdzie jechać?

Polskie morze przyciąga turystów o każdej porze roku, a w najpopularniejszych kurortach jest tłoczno zarówno w wakacje, jak i długie weekendy. Są jednak jeszcze miejsca na wybrzeżu, w których można odpocząć z dala od tłumów!

Przylądek Stilo

Miejscowość Osetnik, zwana też Stilo to jedno z najmniej zatłoczonych miejsc nad Bałtykiem. Główną atrakcją jest tutaj cisza, szum morza i oczywiście plaża. Mówi się, że Stilo jest ostatnią dziką plażą i najspokojniejszym miejscem nad polskim Bałtykiem. Można zwiedzić tutaj również jedną z najciekawszych nadbałtyckich latarni morskich - latarnię morską Stilo. W okolicy znajduje się także rezerwat "Choczewskie Cisy", w którym można podziwiać przepiękne, ponad stuletnie drzewostany.

Zdjęcie Półwysep Helski to dobre miejsce na majówkę. / 123RF/PICSEL

Majówka w Kuźnicy na Półwyspie Helskim

Choć Hel kojarzy się z raczej tłocznym miejscem, Kuźnica jest malutką wsią, w której próżno szukać straganów, budek z goframi i zatłoczonych barów. To miejsce umiłowali sobie surferzy, których jednak w maju nie ma jeszcze wielu. Główne atrakcje Kuźnicy to spokój, cisza i puste plaże - idealne, by wypocząć w długi majowy weekend!

Junoszyno. Majówka między Stegną a Jantarem

O tej miejscowości, położonej między Stegną a Jantarem, mało kto słyszał. Dzięki temu jest niezatłoczona, a odpoczynek w Junoszynie daleki jest od tego, który zna się z kurortów. To miejsce dla osób, które naprawdę potrzebują ciszy i spokoju - nie ma tutaj bowiem żadnych straganów, knajp i barów. Jest jeden sklep spożywczy i pusta plaża z drobnym piaskiem, do której trzeba dojść spacerem przez gęsty, sosnowy las.

Weekend majowy w klimatycznym miasteczku

Jeśli chcesz uciec na majówkę z dużego miasta, niekoniecznie musisz od razu zaszywać się w leśnej głuszy (choć to też doskonały pomysł!). Równie dobrze możesz wybrać się do niewielkiego, ale klimatycznego miasteczka, w którym będziesz snuć się po uliczkach i rozkoszować kawą na rynku.

Zdjęcie Reszel jest klimatyczny za sprawą starych domów, wąskich uliczek i malowniczego zamku. / 123RF/PICSEL

Reszel. Miasto dobrego życia na majówkę

Położony na Pojezierzu Mrągowskim Reszel należy do międzynarodowej sieci cittaslow, czyli miast dobrego życia. To miasteczko bardzo klimatyczne - a to za sprawą starych domów, wąskich uliczek i malowniczego zamku. Jest tutaj także co zwiedzać: zamek biskupów warmińskich z przełomu XIV i XV wieku, zabytkowy most gotycki i park miejski umiejscowiony w wąwozie.

Majowy i romantyczny weekend w Gołuchowie

Marzy ci się weekend majowy z romantycznym akcentem? Wybierz się do oddalonego o około 15 km od Kalisza zamku w Gołuchowie. Budowla powstała w XVI wieku i jest naprawdę fascynującym przykładem wczesnorenesansowej architektury. Składająca się z kilku wież i baszt konstrukcja wygląda bajecznie i majestatycznie! Zamek otacza potężny park drzewny obfitujący w rzadkie gatunki roślin, które stanowią idealna scenerię dla romantycznego spaceru.

Zdjęcie Majówka w Tykocinie. Posiada ono zabytkową zabudowę typową dla miasta żydowskiego. / 123RF/PICSEL

Tykocin. Majówka w mieście, w którym zatrzymał się czas

Tykocin jest nazywany Kazimierzem Dolnym Podlasia - od położonego na Lubelszczyźnie Kazimierza różni go jednak brak tłumów. To maleńkie miasteczko w Kotlinie Biebrzańskiej nad Narwią, w którym poczujesz się, jakby zatrzymał się czas. Wąskie, brukowane uliczki opowiadają historię żydowskich mieszkańców miasteczka, po których pozostała doskonale zachowana synagoga. Zwiedzić można tutaj również Muzeum Kultury Żydowskiej.

Gniew i zamek krzyżacki na majówkę

To leżące na Dolnym Powiślu miasteczko ma zaledwie 7 tysięcy mieszkańców, ale za sprawą majestatycznego zamku krzyżackiego znane jest w całej Polsce. Gniew zachował stary układ przestrzenny zamknięty w obrębie murów obronnych, a rynek (z centralnie usytuowanym ratuszem) posiada najcenniejszy na Pomorzu zespół zabytkowych kamienic. Turystów zachwyca malownicze położenie miasta i jego klimat - wydaje się jakby czas stanął tu w miejscu.