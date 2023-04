Spis treści: 01 Gdzie na majówkę we dwoje, aby spędzić aktywnie czas?

02 Gdzie pojechać na weekend majowy we dwoje. Propozycje dla fanów zabytków

03 Romantyczne kierunki na majówkę dla dwojga

04 Majówka 2023 i ukryte klejnoty Polski

Gdzie na majówkę we dwoje, aby spędzić aktywnie czas?

Pary ceniące sobie aktywny wypoczynek z pewnością chętnie spędzą majówkę w miejscowościach, które taki oferują. Jeździć na rowerze lub skorzystać z basenu można prawie wszędzie, jednak niektóre miejsca w Polsce oferują znacznie ciekawszą, sportową rozrywkę.

Mazury

Tu mieści się Giżycko, które uznawane jest za stolicę żeglarstwa, Iława z najdłuższym jeziorem w Polsce, a także Mrągowo, w którym można rozpocząć podróż Szlakiem Pięciu Jezior. Mazury to doskonała propozycja dla par ceniących sobie spokój i otoczenie pięknej przyrody.

Choć majówkowy weekend nie jest jeszcze porą kąpieli w jeziorze, to z pewnością jest to idealny czas na przejażdżki rowerowe, nordic-walking i żeglarstwo.

Zdjęcie W Dolinie Rospudy organizowanych jest wiele spływów kajakowych. / 123RF/PICSEL

Dolina Rospudy

Ta przepiękna kraina znajduje się na Podlasiu, niedaleko Mazur i często nazywana jest "Zielonymi Płucami Polski". W Dolinie Rospudy organizowanych jest wiele spływów kajakowych, zarówno jedno-, jak i kilkudniowych. Taka wyprawa z pewnością pozwoli odetchnąć od codziennych obowiązków.

Gdzie pojechać na weekend majowy we dwoje. Propozycje dla fanów zabytków

W Polsce znajduje się wiele miejscowości i budowli, które zachwycają swoją historią. Długi weekend majowy to doskonały czas na wspólne odkrywanie śladów przeszłości. Oprócz miast z przepiękną starówką takich jak Wrocław, Kraków czy Gdańsk, w Polsce ukrytych jest kilka mniej popularnych punktów, które z pewnością zachwycą każdego fana zabytków.

Twierdza Srebrna Góra

Położona pomiędzy Górami Sowimi i Górami Bardzkimi górska twierdza jest największą tego typu budowlą w Europie. Swoją nazwę zawdzięcza znalezionym na tym obszarze złożom srebra w XIV wieku. Obecnie otwarta jest dla zwiedzających, istnieje także możliwość dołączenia do zorganizowanej wycieczki z przewodnikiem. To zdecydowanie gratka dla fanów budowli wojskowych.

Zdjęcie Twierdza Srebrna Góra jest gratką nie tylko dla fanów budowli wojskowych. / 123RF/PICSEL

Cerkwie w Beskidzie Niskim

Spacer szlakiem drewnianych cudów architektury to propozycja nie tylko dla fanów zabytków, ale dla każdego kto ceni sobie piękne widoki, spokojną okolicę i dopieszczone w każdym detalu budowle. 16 obiektów położonych na ziemiach Polski i Ukrainy zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - 8 z nich znajduje się w Polsce, w tym 5 właśnie na Łemkowszczyźnie.

Romantyczne kierunki na majówkę dla dwojga

Majówkowy wyjazd to doskonały czas na wzmocnienie relacji i spędzenia czasu tylko we dwoje, celebrując uczucie. W Polsce ukrytych jest wiele miejsc, które mają niezwykły, romantyczny klimat. Czas spędzony we dwoje w takim miejscu, z pewnością zapadnie w pamięć na długo!

Winnice

Idealnym majówkowym kierunkiem dla pary są winnice. Na terenie Polski można znaleźć wiele przepięknych sadów winnych, w których oprócz zwiedzania można wziąć udział w degustacji i kupić lokalne produkty. Weekend spędzony w przytulnym pensjonacie z widokiem na winorośle z pewnością będziecie wspominać przez długi czas. Najbardziej znane regiony winiarskie w Polsce to okolica Sandomierza, a także Małopolska.

Kazimierz Dolny

To zdecydowanie jedno z najbardziej romantycznych miast w Polsce - znajduje się w nim nawet ławeczka zakochanych! Malownicze, renesansowe uliczki to doskonałe miejsce, aby przysiąść w kawiarni i napić porannej kawy. Natomiast rynek w Kazimierzu Dolnym jest podobno jedną z najczęściej wybieranych scenerii do sesji ślubnych. Podczas majówkowego weekendu warto zahaczyć również o średniowieczny zamek na wzgórzu, Wąwóz Korzeniowy Dół i pospacerować wzdłuż Wisły.

Majówka 2023 i ukryte klejnoty Polski

Oprócz zabytków, romantycznych starówek i sportowych szlaków w Polsce kryją się miejsca o naprawdę baśniowym charakterze. Z pewnością zapierają dech w piersiach i wielu osobom jest trudno uwierzyć, że znajdują się w rodzimym kraju, a nie za granicą. Jakie klejnoty kryje Polska?

Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich

Te niezwykłe wodne akweny ukryte są tuż u podnóża Wielkiej Kopy, jednego ze szczytów znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. Każdy z czterech obiektów jest w innym, zaskakującym kolorze: zielonym, błękitnym, czarnym lub purpurowo-czerwonym.

Swoje niezwykłe barwy zawdzięczają mieszczącej się w tym miejscu kiedyś niemieckiej kopalni pirytu. Wybierając się na majówkę w okolice Karkonoszy, zdecydowanie warto odwiedzić to iście magiczne miejsce.

Zdjęcie Wybierając się na majówkę na Dolny Śląsk, warto odwiedzić Rudawy Janowickie i kolorowe jeziora. / 123RF/PICSEL

Krzywy Las w gminie Gryfino

Każdy fan fantastyki, który chciałby na chwilę poczuć się jak w książce zdecydowanie powinien odwiedzić to miejsce. Krzywy Las to ewenement na skalę światową. W tym osobliwym miejscu każde drzewo, zamiast rosnąć pionowo - wygina się tuż nad ziemią. Badacze spekulują co jest powodem nagłego skrętu pnia sosny o 90 stopni, lecz nie są w tym temacie zupełnie zgodni. Nuta tajemnicy i baśniowy wygląd lasu zdecydowanie pobudzają wyobraźnię!

Majówkowy wyjazd we dwoje to doskonała okazja, by w relaksującym otoczeniu zapomnieć na chwilę o codzienności i poddać się urokom chwili. Polska oferuje ogrom przepięknych destynacji na taki wyjazd - od nadmorskich kurortów, poprzez osobliwe pomniki przyrody, aż po romantyczne miasteczka. Jest w czym wybierać!