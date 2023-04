Gdzie z dzieckiem na weekend? 7 atrakcji nad morzem na rodzinną majówkę

Spis treści: 01 Sopot - zabierz dziecko na molo!

02 Władysławowo - między otwartym morzem a zatoką

03 Darłówko - rozsuwany most i wielkie wesołe miasteczko

04 Chłopy - cisza, spokój i piękne trasy rowerowe

05 Dziwnów - raj dla rodziców z malutkimi dziećmi

06 Międzywodzie - natura na wyciągnięcie ręki

07 Krynica Morska - znany kurort na Mierzei Wiślanej

Sopot - zabierz dziecko na molo!

Jeśli nie straszne ci tłumy turystów albo wybierasz się nad morze poza sezonem, koniecznie odwiedź Sopot. To miejscowość, w której jest wszystko, czego potrzeba, by fajnie spędzić weekend z dziećmi. Najważniejszą atrakcją jest oczywiście molo - liczy prawie 500 metrów i jest najdłuższą w Europie drewnianą konstrukcją tego typu.

W Sopocie nie sposób się nudzić - jeśli nie będzie pogody albo nie będziecie mieli ochoty na plażowanie, czekają na was inne atrakcje. Jest tutaj mnóstwo placów zabaw, park linowy oraz Aqua Park. Z zabytkowej latarni morskiej można podziwiać panoramę miasta, a w jednej z wielu budek ze słodkościami kupić przepyszne gofry i lody. To miejsce, choć ma renomę imprezowego kurortu, naprawdę świetnie sprawdza się także na weekend z dziećmi!

Władysławowo - między otwartym morzem a zatoką

Władysławowo jest jednym z najchętniej wybieranych kurortów na wyjazd z dziećmi. Jego położenie, między Morzem Bałtyckim a Zatoką Pucką sprawia, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Rodzice mniejszych dzieci szczególnie cenią sobie cieplejszą i płytszą wodę w zatoce, z kolei rodzice nastolatków - chętnie korzystają z możliwości, jaki daje otwarte morze.

We Władysławowie można bowiem spróbować sportów wodnych, takich jak kitesurfing czy windsurfing. W kurorcie jest mnóstwo restauracji i budek z lodami i goframi, a gdyby zepsuła się pogoda, można wybrać się na rejs po Bałtyku statkiem pirackim albo wybrać do Parku rozrywki Ocean Park.

Zdjęcie Darłówko to idealna destynacja dla rodzin z dziećmi.

Darłówko - rozsuwany most i wielkie wesołe miasteczko

Miejscem, które warto odwiedzić z dziećmi jest położone w województwie zachodniopomorskim Darłówko. Nie jest to oddzielne miasteczko, a gwarna część Darłowa, znanej nadmorskiej miejscowości.

Darłówko słynie z rozsuwanego mostu - jedynego takiego w Polsce. Można tutaj obejrzeć także 22-metrową latarnię morską i wybrać do portu rybackiego. Darłówko to idealna destynacja dla rodzin z dziećmi. Gdy znudzi wam się plażowanie, czeka na was park linowy, park wodny ze zjeżdżalniami, a także jedno z większych w Polsce wesołych miasteczek: Euro Krasnal.

Chłopy - cisza, spokój i piękne trasy rowerowe

Chłopy to idealna destynacja dla osób, które chcą odpocząć od zgiełku miasta, omijając kurorty ze straganami, budkami i sklepikami. Wakacje z dziećmi w takim miejscu to spora oszczędność - kolorowe stragany nie kuszą zabawkami i niepotrzebnymi pamiątkami.

Nie znajdziesz tutaj dyskotek i przepełnionych restauracji, jest za to szeroka, piaszczysta plaża, pas wydm otoczonych sosnowym lasem, przystań rybacka i 60-metrowe molo.

Miłośnikom jazdy na rowerze spodobają się z pewnością malownicze trasy rowerowe, wiodące przez okoliczne miejscowości:

Mała Pętla (7 km): Sarbinowo - Chłopy - Mielonko

Duża Pętla Wiatrakowa (39 km) : Sarbinowo - Chłopy - Mielenko - Mielno - Unieście - Łazy

Dziwnów - raj dla rodziców z malutkimi dziećmi

Weekend z niemowlakiem czy rocznym dzieckiem rządzi się swoimi prawami. Bardziej niż aquaparki czy wesołe miasteczka potrzebna jest cisza, spokój i komfortowe miejsce noclegowe. Takie "atrakcje" zapewnia Dziwnów.

To nieduża miejscowość z szeroką, piaszczystą i czyściutką plażą oraz portem rybackim, z którego codziennie dostarczane są do lokalnych restauracji świeże ryby. Można tutaj wypocząć, omijając tłumy turystów i wszechobecne budki z pamiątkami. Jeśli wybierasz się ze starszymi dziećmi, Dziwnów oferuje park linowy i spory plac zabaw pełen pneumatycznych zabawek, zjeżdżalni i trampolin.

Niedaleko znajduje się także wyspa Wolin, a na niej - Centrum Słowian i Wikingów. Atrakcją jest zbudowana w środku wioska Jomsborg - wierne odwzorowanie grodu obronnego z okresu wczesnego średniowiecza. Taka atrakcja z pewnością spodoba się małym miłośnikom historii!

Międzywodzie - natura na wyciągnięcie ręki

Jedną z mniej znanych, a przez to niezbyt zatłoczonych nadbałtyckich miejscowości jest Międzywodzie. To niewielkie letnisko, położone na Wyspie Wolin, w województwie zachodniopomorskim. Międzywodzie to destynacja idealna dla rodzin z dziećmi - woda tutaj jest cieplejsza niż w innych częściach Bałtyku, a samo wybrzeże jest płytkie, czyli bezpieczne.

Poza plażowaniem warto wybrać się do zlokalizowanego nieopodal Wolińskiego Parku Narodowego, w którym można zobaczyć żubry, dziki, sarny, jelenie i orły.

Tereny pod Międzywodziem, dokładnie nad jeziorem Martwa Dziwna to doskonały punkt obserwacyjny ptaków - uważne oko dostrzeże sokoły, bieliki i puchacze.

Zdjęcie Wielbłądzi Garb jest najwyższym wzniesieniem na Mierzei Wiślanej. / Wojciech Stróżyk / East News

Krynica Morska - znany kurort na Mierzei Wiślanej

Jeśli ty i twoja rodzina lubicie spędzać czas w typowych wakacyjnych kurortach - odwiedźcie zlokalizowaną na Mierzei Wiślanej Krynicę Morską.

Jest tu wszystko, czego potrzeba, by się dobrze bawić! Przede wszystkim piaszczysta, otoczona wydmami plaża - zaliczana do jednych z najpiękniejszych na całym wybrzeżu. Kolejną atrakcją jest port rybacki oraz molo. Z portu wypływają statki pasażerskie, zatem można wybrać się w rejs po Zalewie Wiślanym.

Będąc w Krynicy, warto wdrapać się na Wielbłądzi Garb, czyli najwyższe wzniesienie na Mierzei Wiślanej (49,5 m n.p.m.), a jednocześnie najwyższą stałą wydmę w Europie. W kurorcie nie brakuje także tego, co maluchy lubią najbardziej: budek z goframi i lodami, placów zabaw, straganów i sklepików z zabawkami i pamiątkami!