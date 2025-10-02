Co to za wysypka? Polscy naukowcy stworzyli wyjątkową aplikację

Spis treści: Jaka to wysypka i czy jest groźna? Odpowiedź znajdziesz w aplikacji Cyfrowy Atlas Wysypek. Nowa aplikacja polskich naukowców z UMW Apka zamiast podręcznika. To również pomoc dla lekarzy i studentów

Na skórze człowieka dorosłego lub dziecka mogą pojawić się wysypki o różnych kolorach, kształtach i rozmieszczeniu, a towarzyszyć im mogą różne odczucia, takie jak swędzenie czy pieczenie. Niektóre zmiany skórne są wynikiem reakcji alergicznej, a inne - groźnej infekcji. Inaczej wyglądają wysypki przy chorobach takich jak świerzb, odra czy różyczka. Jak je rozpoznać?

Dziś wiele osób wpisuje objawy do wyszukiwarki Google i zwykle otrzymuje jakąś odpowiedź. Problem w tym, że informacje nie zawsze pochodzą z wiarygodnego źródła, a gdy odpowiedź generuje sztuczna inteligencja "pierwszego kontaktu", może dojść do zupełnej pomyłki.

Zwłaszcza przy nietypowych zmianach skórnych warto zasięgnąć porady specjalisty, a przynajmniej skorzystać z zaufanego źródła. A takie właśnie powstaje. Nosi nazwę "Cyfrowy Atlas Wysypek" i tworzą je naukowcy z Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Zgodnie z powiedzeniem, że potrzeba jest matką wynalazków, Cyfrowy Atlas Wysypek powstał z potrzeby posiadania platformy, która pozwalałaby użytkownikom łatwo identyfikować wysypki i diagnozować choroby, których są objawami.

Dla pacjentów taka wstępna autodiagnoza może mieć decydujące znaczenie. Zmiany skórne mogą bowiem wskazywać na poważne choroby, które wymagają natychmiastowego leczenia, izolacji lub nawet hospitalizacji. Ważne jest, by móc podjąć taką decyzję szybko. A to umożliwia właśnie cyfrowa platforma.

Aplikacja rozwijana przez medyków to nie tylko odpowiednik książkowych atlasów w bardziej przystępnej formie, ale także "platforma edukacyjna, która gromadzi wielopokoleniowe doświadczenia pediatrów w obszarze zmian skórnych u dzieci w jednej telefonicznej aplikacji. To interaktywne narzędzie dydaktyczne jest oparte na microlearningu. Umożliwia szybką naukę, porównywanie obrazów klinicznych i zdobywanie praktycznych umiejętności diagnostyki różnicowej" - czytamy w oświadczeniu UMW.

Do stworzenia cyfrowej platformy posłużyła bogata baza zdjęć chorób wysypkowych, które przez wiele lat gromadzili lekarze z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UMW. Uzupełniały one książkową wersję atlasu zmian skórnych u dzieci. Teraz ten zbiór został zdigitalizowany.

Jak przekonują twórcy aplikacji, Cyfrowy Atlas Wysypek to nie tylko zbiór fotografii, ale również atrakcyjne narzędzie do nauki i zdobywania doświadczenia - także przez praktyków, dla których apka może stanowić swego rodzaju ściągę.

"Chcieliśmy stworzyć narzędzie do szybkiej nauki, które umożliwia porównywanie obrazów klinicznych i zdobywanie praktycznych umiejętności diagnostyki różnicowej. Jednocześnie wyszliśmy z założenia, że nauka może być przyjemna i mieć formę atrakcyjnej gry. Dlatego atlas został wyposażony w szereg funkcji - nie tylko przydatnych, ale i przyjaznych w obsłudze i dostosowanych do współczesnego odbiorcy" - powiedziała dr Kamila Ludwikowska, współtwórczyni aplikacji.

Z cyfrowego atlasu będą mogli korzystać także praktykujący lekarze. Została ona wyposażona w tzw. algorytm pięciu kroków, który przeprowadzi ich przez pełną ścieżkę diagnostyczną. Aplikacja podpowie lekarzowi, jakie pytania zadawać pacjentowi i na co zwrócić uwagę, a także jakie wdrożyć leczenie. Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć zdjęcia zmian skórnych wraz z dokładnymi opisami i dopasować je do pacjenta.

Twórcy aplikacji przekonują, że chodzi nie tylko o doraźną pomoc, ale też atrakcyjny sposób przyswajania wiedzy, która zostanie z nami na zawsze. To m.in. 5-minutowe wykłady ekspertów, ale także ćwiczenia i quizy.

"Cyfrowy Atlas Wysypek jest pierwszą odsłoną szerszej platformy edukacyjnej Custom-med, która obejmuje interaktywny system szkoleń i mikrokursów, w przyszłości z kolejnych obszarów" - dodają naukowcy z UMW, którzy przy jego tworzeniu współpracowali z firmą Animativ Health, twórcami m.in. narzędzia KidAID. Platforma ma stać się dostępna przed końcem 2025 roku. Będzie dostępna za darmo dla pracowników i studentów UMW. Dostęp dla pozostałych użytkowników ma być odpłatny i oparty na subskrypcji.

