Spis treści: 01 Dreamlinerem po Polsce

02 Bilety już są

03 Perła w koronie PLL LOT

Dreamlinerem po Polsce

Podróże szerokokadłubowymi samolotami kojarzą nam się z długimi lotami po świecie. Takie maszyny, jak Boeing 787-8 Dreamliner obsługują np. loty z Polski do Tokio czy USA. A co powiecie na odbycie podróży w obrębie naszego kraju? To możliwe - PLL LOT przygotował prawdziwą gratkę dla miłośników lotnictwa.

Reklama

Już niedługo, bo 9 listopada odbędzie się wyjątkowy i jednorazowy lot Dreamlinera PLL LOT z Warszawy do Katowic. Samolot nie będzie realizował regularnej trasy, a jedynie zostanie przebazowany z warszawskiego Okęcia na lotnisko w woj. śląskim. Z tej okazji przewoźnik pozwoli nam na odbycie takiej podróży na pokładzie.

Bilety już są

Lot zaplanowano na środę 9 listopada 2024 roku. Start w Warszawie odbędzie się o 11:30, lot potrwa do 40 minut, a pasażerowie wylądują w Katowicach już o 12:30. Chcecie załapać się na taką wycieczkę? Bilety już są - można je kupić na oficjalnej stronie przewoźnika.

Ceny zaczynają się już od 259 złotych i jest to bodaj najtańszy sposób na lot Dreamlinerem. Pamiętajmy, że w czasie podróży - choć krótkiej - będziemy mogli skorzystać z uroków tej maszyny. Mowa tu m.in. o specjalnym systemie oświetlenia czy pokładowego systemu rozrywkowego.

Perła w koronie PLL LOT

Dreamlinery to bardzo istotne samoloty we flocie rodzimego przewoźnika - szerokokadłubowe maszyny zabierają pasażerów z Polski do m.in. USA, Kanady czy Tokio i Korei Południowej.

Chcemy, by sama podróż była przyjemnością, nie tylko jej cel. Zwłaszcza po kilku godzinach lotu istotne jest, by wysiąść z samolotu wypoczętym jak po dobrze przespanej nocy. Dlatego we wszystkie podróże międzykontynentalne - do Mumbaju, Delhi, Nowego Jorku, Chicago, Toronto, Seulu, Los Angeles, Pekinu oraz Tokio zabieramy naszych pasażerów na pokładach Boeing 787-8 Dreamliner – najnowocześniejszych samolotów świata, które zrewolucjonizowały podróże lotnicze pod kątem komfortu i rozwiązań przyjaznych pasażerom. PLL LOT

Maszyna w wersji 787-8 posiada 252 miejsca, a we flocie polskiego przewoźnika znajdziemy 8 takich samolotów. Jego prędkość przelotowa wynosi 903 kilometry na godzinę, podczas gdy maksymalny zasięg to aż 13 620 kilometrów.