PLL LOT ułatwi szukanie lotów

Obecnie w sieci znajdziemy masę wyszukiwarek lotów i połączeń. Czasami jednak lepsze ceny znajdziemy bezpośrednio u przewoźnika - jednak nie zawsze takie wyszukiwanie jest proste. Tym razem swój system na stronie internetowej usprawnił polski przewoźnik, czyli linie lotnicze LOT.

Po wejściu na stronę możemy wybrać lotnisko wylotu i miejsce docelowe, a następnie dobieramy interesujące nas daty. Do tej pory robiliśmy to niejako w ciemno, bo kalendarz nie informował o dostępnych lotach, ani też ich cenie. Dopiero po wybraniu konkretnego terminu pojawiała się wycena, co było dość uciążliwe. Teraz ceny są wyświetlane od razu, zanim wybierzemy interesujące nas daty.

Interaktywny kalendarz już działa

Sprawa jest bardzo prosta, wystarczy wpisać interesujący nas kierunek i przejść do wyboru dat. Wówczas naszym oczom ukaże się interaktywny kalendarz wraz z dostępnymi lotami i cenami. Wygląda to następująco:

Zdjęcie / materiał zewnętrzny

Jak sami widzicie, mamy konkretny wybór połączeń i od razu wiemy, kiedy i ile zapłacimy za lot. To świetne rozwiązanie, gdy nie mamy jeszcze zaplanowanego urlopu. W ten sposób możemy bez trudu dobrać interesujący nas termin w korzystnej cenie. To jednak nie wszystko. Po wyborze daty wylotu dobierzemy też lot powrotny - kalendarz poinformuje nas, w jakich datach wrócimy bez dopłat (+0 zł), a kiedy trzeba będzie doliczyć dodatkowy koszt:

Zdjęcie / materiał zewnętrzny

Jeżeli macie w planach odbycie podróży na pokładzie PLL LOT, to nowe rozwiązanie na pewno ułatwi zakup biletów. Nie jest to może rewolucja - podobną rzecz znajdziemy choćby w Lufthansie - ale cieszy, że rodzime linie zdecydowały się na takie usprawnienie swojego systemu.

Gdzie szukać tanich lotów?

Jeżeli nie wybraliście konkretnego przewoźnika, to warto skorzystać z wyszukiwarek tanich lotów. Tych w internecie jest wiele, a zwłaszcza kilka z nich oferuje naprawdę ciekawe funkcje:

Więcej o wyszukiwarkach lotów przeczytacie tutaj.