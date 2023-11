Spis treści: 01 Lotnisko Chopina - rekord liczby pasażerów

02 Linie lotnicze w Polsce. Węgrzy na podium

03 Airbus i owocna współpraca

Lotnisko Chopina - rekord liczby pasażerów

Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Stał się również miejscem osiągnięcia czegoś naprawdę dużego przez linie lotnicze Wizzair. Budżetowy przewoźnik z Węgier poinformował o odprawieniu łącznie 30 milionów pasażerów z warszawskiego lotniska.

Przewoźnik rozpoczął działalność na warszawskim lotnisku w 2004 roku, dlatego osiągnięcie takiej liczby zajęło mu 19 lat. Linie lotnicze komunikują w ten sposób swoje nieustanne dążenie do rozwoju na polskim rynku, w tym na warszawskim lotnisku, z którego pasażerowie mogą latać w wielu kierunkach.

Obecnie loty Wizzair z Warszawy są oferowane w aż 56 kierunkach. Łącznie polecieć można do 24 krajów. Dokąd zabierze nas Wizzair z Okęcia? Oto przykładowe kierunki dostępne w tym momencie:

Albania (Tirana)

Belgia (Bruksela)

Bułgaria (Burgas)

Chorwacja (Dubrovnik, Split)

Cypr (Larnaka)

Dania (Kopenhaga)

Francja (Grenoble, Nicea, Paryż)

Grecja (Kreta, Korfu, Rodos, Santorini, Zakintos)

Gruzja (Kutaisi)

Hiszpania (Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuertaventura, Madryt, Malaga, Majorka, Sewilla, Teneryfa, Walencja)

Holandia (Eindhoven)

Malta

To oczywiście nie wszystkie połączenia, bo w ofercie znajdziemy również m.in. Maroko, Portugalię, Norwegię czy Węgry i inne miejsca. Warto śledzić siatkę połączeń na bieżąco, gdyż przed startem danego sezonu często dodawane są nowe połączenia, podczas gdy inne z oferty znikają. Nie da się jednak ukryć, że Wizzair z Warszawy oferuje naprawdę ciekawą liczbę tras.

Linie lotnicze w Polsce. Węgrzy na podium

30 milionów pasażerów odprawionych przez Wizzair w Warszawie robi wrażenie. Nie dziwi jednak dobry wynik, mowa wszak o jednym z najpopularniejszych przewoźników w kraju. W 2022 roku Wizzair zajął 3. miejsce pod tym względem w Polsce, odprawiając łącznie w całym kraju 7,6 miliona osób. Wyżej znalazł się Ryanair (13,3 miliona osób) i LOT z wynikiem 9,3 miliona.

Co ciekawe, podium dotyczy łącznej liczby lotów krajowych i międzynarodowych. Działa to na korzyść LOT-u jako rodzimego przewoźnika, natomiast co gdy weźmiemy pod uwagę jedynie loty za granicę? Wówczas z taką samą liczbą Wizzair wskakuje na 2. pozycję i ustępuje jedynie liniom Ryanair.

Airbus i owocna współpraca

Obecnie Wizzair wzmacnia swoją współpracę z firmą Airbus, oferując kilka wariantów najpopularniejszych samolotów tego producenta. W malowaniach linii lotniczych z Węgier znaleźć można m.in. A320 i A321neo.

Tylko w tym roku złożono zamówienie na przynajmniej 75 maszyn z rodziny neo, co doprowadzi do powiększenia łącznej floty maszyn do 484 sztuk.