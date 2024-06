Spis treści: 01 Czy można przewozić alkohol w samolocie?

02 Ile alkoholu w samolocie? Unia Europejska

03 Czy można przewozić alkohol spoza UE?

04 Alkohol w samolocie? To zły pomysł

Czy można przewozić alkohol w samolocie?

Często podczas pobytu za granicą zastanawiamy się nad przywiezieniem do Polski butelki lokalnego trunku. Greckie lub włoskie wino czy inny charakterystyczny dla danego miejsca alkohol to ciekawa i klasyczna pamiątka, a także prezent dla bliskich. Czy możemy jednak taką butelkę zabrać do samolotu?

Zasadniczo nie ma z tym problemu, choć musimy o czymś pamiętać. To zasady przewozu alkoholu w samolocie, które związane są z krajem do którego lecimy. Reguły i przepisy w Unii Europejskiej różnią się od tych obowiązujących poza nią. O czym musimy pamiętać? Pora to sprawdzić.

Ile alkoholu w samolocie? Unia Europejska

Zacznijmy od najbardziej oczywistej sytuacji, czyli przewożenia alkoholu podczas podróży w Unii Europejskiej. Może to być np. podczas powrotu z wakacji w Grecji czy Hiszpanii. Jakie są limity przewozu alkoholu w samolocie w ramach UE? Reguły określają to dość klarownie. Jeden pasażer w ramach bagażu rejestrowanego i podręcznego może przewozić łącznie maksymalnie:

110 litrów piwa, albo

10 litrów alkoholu spirytusowego, albo

90 litrów wina, albo

20 litrów wzmocnionego np. likieru, sherry itp.

Oznacza to, że przewożenie nawet kilku butelek wina między krajami Unii Europejskiej nie będzie problemem. W tej sytuacji warto pamiętać jednak o limitach dotyczących naszych walizek. Bagaż podręczny będzie musiał przejść kontrolę bezpieczeństwa, a na większości lotnisko obowiązują limity dotyczące płynów w samolocie. Możemy jednak zakupić trunek w strefie wolnocłowej - te produkty również wliczają się do ustawowych limitów. Jak widać, alkohol w bagażu jest dozwolony - ale limitowany.

Czy można przewozić alkohol spoza UE?

Jak wygląda sytuacja, gdy podróżujemy poza Unią Europejską? W tym wypadku limity są znacznie bardziej surowe. Na jednego pasażera (bagaż podręczny i walizka rejestrowana) przysługuje maksymalnie:

16 litrów piwa, albo

4 litry wina musującego

Istnieje również możliwość przewiezienia do 1 litra mocniejszego alkoholu (powyżej 22% stężenia alkoholu). Przed wyjazdem warto sprawdzić, jak wyglądają przepisy w kraju docelowym. Możemy przecież wylatywać z UE, a naszym portem docelowym będzie lotnisko poza wspólnotą.

Istotnym i ważnym z punktu widzenia prawa ograniczeniem jest to dotyczące wieku podróżnego, który przewozi ze sobą alkohol. Osoba mająca w bagażu alkohol nie może być poniżej 17 roku życia.

Alkohol w samolocie? To zły pomysł

Alkohol na pokładzie samolotu nie jest niczym nowym. Pokładowa oferta wielu przewoźników daje nam dostęp do drinków i napojów procentowych, a my nie musimy ich zabierać do domu, gdyż konsumpcja takich płynów jest możliwa podczas lotu. Nie jest to jednak najlepszy pomysł.

Badania dowodzą, że picie alkoholu w samolocie to prosty sposób na jet-lat i beznadziejne samopoczucie po podróży. Nasz organizm, z uwagi na panujące ciśnienie, upije się znacznie szybciej, a objawy spożycia alkoholu będą pogłębione. To sprawi, że będziemy czuć się znacznie gorzej i nasza podróż niekoniecznie będzie przebiegać tak komfortowo, jakbyśmy to sobie wyobrażali.

