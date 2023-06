Ile jest stanów w USA? Tyle, ile gwiazd na amerykańskiej fladze

Spis treści: 01 Stany w USA. 50 czy 51 - ile ich jest?

02 Który stan USA jest największy, a który najmniejszy?

03 Jaki jest najstarszy i najmłodszy stan w USA?

04 Najbogatsze i najbiedniejsze stany w USA

05 Stany USA dla podróżników. Najpopularniejsze, najciekawsze, najładniejsze

Stany w USA. 50 czy 51 - ile ich jest?

Gwiazd na fladze amerykańskiej jest 50, ale ile jest stanów? USA jest podzielone na 50 stanów plus Dystrykt Kolumbii. 48 z nich leży na kontynentalnej części, natomiast Alaska i Hawaje są oddalone. Oto pełna lista wszystkich stanów w USA:

Reklama

Alaska,

Arizona,

Alabama,

Arkansas,

Connecticut,

Dakota Południowa,

Dakota Północna,

Delaware,

Dystrykt Kolumbii,

Floryda,

Georgia,

Hawaje

Idaho,

Illinois,

Indiana,

Iowa,

Kalifornia,

Kansas,

Karolina Południowa,

Karolina Północna,

Kentucky,

Kolorado,

Luizjana,

Maine,

Maryland,

Massachusetts,

Michigan,

Minnesota,

Missisipi,

Missouri,

Montana,

Nebraska,

Nevada,

New Hampshire,

New Jersey,

Nowy Jork,

Nowy Meksyk,

Ohio,

Oklahoma,

Oregon,

Pensylwania,

Rhode Island,

Teksas,

Tennessee

Utah,

Vermont,

Wirginia,

Wirginia Zachodnia,

Wisconsin,

Wyoming.

Jednak szukając odpowiedzi na pytanie o to, ile jest stanów w USA, często można też usłyszeć odpowiedź: 51. Skąd to bierze? Chodzi o Portoryko. To teren nieinkorporowany, natomiast jego mieszkańcy mają amerykański paszport i prawo do osiedlania się na terenie USA.

Portoryko zostało zajęte przez USA w 1898 roku, ale ten obszar nie ma reprezentacji w Kongresie (ma w nim pełnomocnika), a sami obywatele nie uczestniczą w wyborach prezydenckich i nie są objęci wymogiem płacenia podatków federalnych. Natomiast jeśli obywatele autonomicznego Portoryko zdecydują się na osiedlenie w USA, nabywają automatycznie prawa wyborcze.

Przy podziale USA na stany warto pamiętać o zróżnicowaniu prawa panującego w każdym okręgu. Ma to zastosowanie również w odniesieniu do sądownictwa i systemu penitencjarnym. W tym kontekście często pojawia się pytanie, ile stanów USA ma karę śmierci. Jest ona stosowana w 29 z nich, a głównym sposobem przeprowadzenia egzekucji jest podanie zastrzyku z trucizną.

Który stan USA jest największy, a który najmniejszy?

Czy wiesz, jakie są największe stany w USA? Pod względem powierzchni najrozleglejsze terytorium ma Alaska. Jej powierzchnia wynosi około 17,84% terytorium całego kraju, czyli 1 717 854 km2. Warto pamiętać, że nie jest to równoznaczne z najludniejszym terem!

Alaska ma małą populację, a jej obszar w dużej mierze jest niezamieszkany. Wynika to z tego, że prawie jedna trzecia stanu znajduje się ponad kołem podbiegunowym. Panuje tam ekstremalna pogoda, a dotarcie do wielu terenów jest wyzwaniem. Mieszkańcy tego stanu doświadczają polarnych dni i nocy, a także mogą zaobserwować zorzę polarną. Stolicą Alaski jest Juneau.

Kolejnym dużym stanem USA jest Teksas. Jego powierzchnia wynosi 685 621 km2, a stolicą jest Austin. Teksas znajduje się w południowej części Stanów Zjednoczonych. Jest nie tylko drugim pod względem wielkości, ale również pod względem zamieszkującej ludności. Ten stan jest domem dla ponad 30 milionów Amerykanów.

Najmniejszy stan w USA to Rhode Island. Jego powierzchnia wynosi jedynie 3 144 km2. Stan graniczy z Connecticut i Massachusetts, a jego stolicą jest miasto Providence. Rhode Island zamieszkuje około 1,096 miliona ludzi.

Jaki jest najstarszy i najmłodszy stan w USA?

Pierwszym stanem, który ratyfikował Konstytucję Stanów Zjednoczonych, był Delaware. Nastąpiło to 7 grudnia 1787 roku. Następny stan dołączył 12 grudnia 1787 roku - to Pensylwania.

Najmłodszym obszarem inkorporowanym do USA są Hawaje. Archipelag został przyłączony 21 sierpnia 1959 roku.

Zdjęcie Hawaje to raj na ziemi, który nadal kryje wiele tajemnic. Jest najmłodszym amerykańskim stanem. / 123RF/PICSEL

Najbogatsze i najbiedniejsze stany w USA

Stany Zjednoczone Ameryki są różnorodne nie tylko pod względem wielkości, ludności, krajobrazu czy klimatu, ale także w kwestii zarobków.

Najwyższy wskaźnik PKB jest w Kalifornii - a średni roczny dochód na gospodarstwo domowe wynosi 78 672 dolary. Następne w kolejce są stany Teksas i Nowy Jork.

Natomiast do najbiedniejszych należą Missisipi, Luizjana i Nowy Meksyk, w których wskaźnik ubóstwa dotyczy niemal 20% populacji mieszkańców. Jakie są przyczyny złej sytuacji ekonomicznej w tych obszarach? W Missisipi większość dochodu pochodzi z rolnictwa. Wiele osób zatrudnionych w gospodarstwach straciło pracę na skutek automatyzacji tej branży. Ważne są także kontekst historyczny i społeczny w tych stanach, a także napływ imigrantów. Ze względu na te powody południe wciąż należy do najbiedniejszych obszarów w USA.

Stany USA dla podróżników. Najpopularniejsze, najciekawsze, najładniejsze

Ameryka fascynuje nie tylko pod względem historii i podziału terytorialnego. Ten kraj przyciąga miliony turystów rocznie. Trudno się dziwić, gdyż na jej terytorium można znaleźć przepiękne krajobrazy i odwiedzić każdą strefę klimatyczną. Oto lista najciekawszych stanów USA dla turystów.

Kalifornia to najpopularniejszy stan USA pod względem turystycznym. Znajduje się na zachodnim wybrzeżu Ameryki. Turyści chętnie odwiedzają Los Angeles, które przyciąga nie tylko podróżników, ale jest także drugim pod względem populacji miastem w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Znajdziesz tam przepiękne plaże i parki rozrywki. Jednak miejscem, które, najbardziej zachwyca podróżników, jest Hollywood. Będąc w Kalifornii nie możemy też zapomnieć o San Francisco i słynnym moście Golden Gate czy więzieniu Alcatraz.

Zdjęcie Golden Gate Bridge w San Francisco. Ten most jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Kalifornii. / 123RF/PICSEL



Kalifornia to także idealne miejsce dla pasjonatów przyrody. Znajduje się tam Park Narodowy Yosemite o powierzchni ok. 3 030 km2. Na jego terenie zachwyci Cię przeszło 7 000 gatunków i przepiękne szlaki górskie. Turyści kochają to miejsca za urokliwe wodospady i surową, nietkniętą przez człowieka naturę. Park Yosemite został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Floryda to stan znajdujący się na południowym-wschodzie USA. Znajdują się tam piękne plaże i jedno z najpopularniejszych miast - Miami. Jest ono pełne atrakcji - zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Imprezowicze znajdą tam nocne kluby, które pozwolą na świetną zabawę. Jednak jeśli jesteś fanem bardziej "surowej" turystyki - pokochasz Park Narodowy Everglades. Odwiedzisz tam niezwykłe bagna i być może zobaczysz na żywo aligatory. Ci, którzy chcą poznać kubańską kulturę bez opuszczania USA, mogą wybrać się do Małej Hawany.

Zdjęcie W Miami warto zobaczyć Małą Hawanę. / 123RF/PICSEL

Nowy Jork kojarzy się z niezwykłą architekturą i miejscem, w którym wszystko jest możliwe. Warto tam zwiedzić dworzec kolejowy Grand Central, który zachwyca imponującą architekturą. Turyści chętnie również spacerują słynną Piątą Aleję i odwiedzają ikoniczny Central Park. Będąc w Nowym Jorku, koniecznie musisz zobaczyć też Times Square, szczególnie w nocy. Podczas urlopu obowiązkowo należy zobaczyć też Statuę Wolności. Znajduje się ona na wyspie Liberty.

To najpopularniejsze stany USA wśród podróżników. Jednak Ameryka jest pełna innych cudownych miejsc, które zachwycą turystów. Warto zwiedzić zarówno południową i północną część tego kraju.

Dla tych, którzy kochają dziką naturę i ekstremalne warunki, idealnym kierunkiem podroży będzie np. Alaska. Znajdziesz w niej nie tylko cudowne krajobrazy, ale będziesz mieć szansę zobaczyć na żywo zorzę polarną.

Wielbiciele historycznych miejsc i pysznego jedzenia zachwycą się Teksasem. To miejsce, w którym warto zwiedzić np. stację misyjną Alamo, która odegrała ważną rolę podczas Teksańskiej Wojny o Niepodległość. A to tylko jedna z niezliczonych atrakcji tego stanu.

Trzeba też pamiętać o licznych parkach narodowych - z najstarszym na świecie Yellowstone słynącym z gejzerów, gorących źródeł, wulkanów błotnych, fumaroli czy wodospadów. Ten park znajduje się na granicy stanów Wyoming, Montana i Idaho.

Równie atrakcyjnym punktem dla turystów jest Wielki Kanion Kolorado w stanie Arizona, największy przełom rzeki na świecie. Jego szerokość waha się od 800 metrów do 29 kilometrów.

Wybierz się do USA i zachwyć się różnorodnością Ameryki.