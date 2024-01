Jak latać, to z nimi. Najbardziej punktualne linie lotnicze 2023

Zajmująca się analityką lotniczą firma Cirium przeanalizowała ogromną ilość danych, aby zweryfikować, które linie lotnicze i lotniska z całego świata mają najlepsze oceny punktualności. Mówiąc krótko, jeśli zdecydujemy się latać z nimi, jest duża szansa, że dotrzemy na miejsce bez opóźnień, a co za tym idzie zaoszczędzimy sobie mnóstwo nerwów. Warto tu podkreślić, że chociaż Cirium przyznaje nagrody dla poszczególnych kontynentów, jest też jedno wspólne wyróżnienie Most Punctual Airline.



Latanie bez opóźnień? Postaw na te linie

I tym razem trafia ono do flagowego kolumbijskiego przewoźnika Avianca, będącego częścią sieci Star Alliance. Jednocześnie tytuł najbardziej punktualnej linii lotniczej w Ameryce Południowej trafia do Copa, narodowej linia Panamy, w Azji jest to japoński All Nippon Airways (ANA), w Ameryce Północnej Delta Air Lines, w Europie hiszpańskie Iberia Express, a na Bliskim Wschodzie i w Afryce linie Oman Air.

