Jak przewozić leki w samolocie? Bagaż podręczny czy rejestrowany

Be względu na to, czy chorujemy przewlekle czy nie, zabranie leków na wycieczkę i wakacje to często konieczność. Chociaż przewóz leków w samolocie jest dozwolony, to musimy pamiętać o pewnych zasadach. Pomogą nam one bezpiecznie zabrać leki na wakacje samolotem bez ryzyka, że zostaną one zabrane podczas kontroli bezpieczeństwa.

Zdjęcie Leki w samolocie. Jak je przewozić? / 123RF/PICSEL