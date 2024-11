Jest praca na końcu świata. Wielka przygoda i niepowtarzalne przeżycia

Trwa nabór do 48. Wyprawy Polarnej na Spitsbergen. Chętni mogą wziąć udział w ekspedycji do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada, a ekspedycja to szansa na niepowtarzalne przeżycie. Co trzeba zrobić, aby dołączyć do wyprawy na wyspę na Oceanie Arktycznym?

W południowej części Spitsbergenu, będącego największą wyspą archipelagu Svalbard, leży Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego. /Bjørn Christian Tørrissen, https://bjornfree.com/, CC BY-SA 4.0 /Wikimedia