Już niedługo otwarcie gdańskiego Żurawia. Zobaczcie jak wygląda

"Największy od półwiecza remont gdańskiego Żurawia dobiega końca" - poinformowało Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Od ponad trzech lat można było oglądać ikoniczną gdańską budowlę jedynie z zewnątrz i to przysłoniętą zasłonami. To największa renowacja od momentu odbudowy po zniszczeniach spowodowanych przez II wojnę światową. Choć na razie efekty możemy oglądać z zewnątrz, to niedługo ponownie będzie można go zwiedzać. Otwarcie jeszcze przed wakacjami.

Zdjęcie Gdańska Brama Żuraw przed remontem / GERARD/REPORTER / East News