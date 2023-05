Na Manhattanie w Nowym Jorku pojawił się niezwykły obiekt. Choć nowoczesna fasada przykuwa uwagę, to wnętrze kryje prawdziwe dzieło sztuki. Centrum Nauki, Edukacji i Innowacji im. Richarda Gildera, które jest oddziałem słynnego Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, wewnątrz wygląda jak kanion lub przestronna jaskinia.

To celowy zabieg architektów, którzy chcieli uchwycić naturalne procesy przyrodnicze, pokazać jak wiatr i woda rzeźbią krajobraz.



Tekstura, kolor i płynne formy Griffin Atrium zostały zainspirowane kanionami w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych i ożywiają wielkie wejście do Gilder Center, wywołując podziw, podekscytowanie i chęć odkrywania. informuje muzeum w komunikacie

Glider Center ma powierzchnię wynoszącą niecałe 21,5 tysiąca metrów kwadratowych. Całość składa się z sześciu kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej. Otoczony jest innymi budynkami kampusu, ale niewątpliwie wyróżnia się wyglądem. Widoczny wzór granitowych paneli nawiązuje do układu warstw geologicznych. Zadbano również o bezpieczeństwo dla ptaków, stosując widoczne dla nich szyby ze spiekanego szkła.

Co można zobaczyć w muzeum?

Odwiedzający wchodzą do imponującego pięciopiętrowego atrium (dostęp do szóstego piętra jest z innego miejsca) wypełnionego naturalnym światłem. Oferuje dostęp do trzech poziomów ekspozycji i eksponatów, w tym insektorium, wiwarium i cyfrowej wystawy DNA.

Ekspozycje to nie tylko zwykłe chodzenie, oglądanie wystaw i czytanie plansz edukacyjnych. To prawdziwe centrum naukowe, gdzie można niemal zanurzyć się w przyrodzie, dotknąć jej, doświadczyć i zbadać. To kontakt z żywą przyrodą, gdzie żyje tysiące latających owadów, wśród których warto wyróżnić nawet tysiąc swobodnie latających motyli w specjalnie odwzorowanym środowisku.



Można również przejść pod przezroczystą kładką dla mrówek, a duże modele pszczół miodnych zaprowadzą gości do gigantycznego modelu ula o masie ponad 3,5 tony.

Oprócz wystaw w nowym oddziale utworzono czytelnię David S. and Ruth L. Gottesman Research Library and Learning Center - jednej z największych i najważniejszych bibliotek historii naturalnej na świecie. Na wielu poziomach znajdują się również liczne sale przeznaczone do warsztatów, lekcji i pokazów. Na piątym i szóstym piętrze mieści się Oddział Ichtiologii, w tym przestrzenie badawcze i specjalistyczne laboratoria. Dla odwiedzających przewidziano również punkty gastronomiczne oraz sklepy.

Warto przypomnieć, że Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej jest jedną z najbardziej znanych tego typu placówek na świecie. Składa się łącznie z 26 połączonych budynków, których zbiory liczą ponad 130 milionów eksponatów. To nie tylko miejsce edukacji, ale także jednostka aktywnie działająca naukowo, organizująca wiele wypraw naukowych. Założone w 1869 roku muzeum w popkulturze znane jest również jako miejsce akcji serii filmów "Noc w muzeum".

Oficjalne otwarcie nowego Glider Center będzie miało miejsce 4 maja 2023 roku.