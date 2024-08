Koniec z darmowym wyborem miejsca w samolocie

Kilka dużych linii lotniczych wprowadza zmiany - i to spore, bo polegające nam na zabraniu dodatkowych, do tej pory darmowych opcji. Mowa o wyborze miejsca w samolotach Lufthansy, Swiss i Austrian. Lecicie w najniższej taryfie? No to teraz za wybór fotela czeka was dopłata.

Zdjęcie Boeing 737: Wnętrze samolotu w klasie ekonomicznej malezyjskich linii lotniczych. / 123rf / 123RF/PICSEL