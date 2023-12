Zamość jest jednym z większych ośrodków kulturalnych i turystycznych województwa lubelskiego, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikatowego zespołu architektonistyczno-urbanistycznego Starego Miasta, określany jest często "perłą renesansu". W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W jego zachodniej części znajduje się dawna rezydencja Zamoyskich.

Pałac Zamoyskich przechodził przez wiele etapów przebudowy, wskutek czego obecnie nie jest tak okazałą budowlą, jak dawniej. W związku z tym, że zamojska starówka jak magnes przyciąga turystów z całego świata, miasto poszukuje inwestora, który przywróciłby obiektowi dawny blask.

Reklama

Zdjęcie Pałac Zamoyskich obecnie / kuba13/fotopolska.eu/CC BY-SA 3.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) / Wikimedia

Zdjęcie Przykładowa wizualizacja pałacu / Urząd Miasta Zamość / materiały prasowe

Pałac Zamoyskich wypięknieje. Co w nim będzie?

Dawny pałac przeznaczony jest do rewitalizacji na zasadach PPP (Partnerstwo publiczno-prywatne). - Wciąż jednak odczuwalny jest niedosyt prestiżowej infrastruktury hotelowo-konferencyjnej, która pozwalałaby zaspokoić potrzeby przybywających gości, przy pełnym wykorzystaniu unikatowych w skali Europy walorów architektonicznych - informuje Urząd Miasta w ofercie. Z uwagi na swoją lokalizację oraz powierzchnię (6 570 m kw.) z dwoma przyległymi dziedzińcami, daje możliwość zaoferowania przyszłym gościom i mieszkańcom znacznie więcej niż tylko pokoje hotelowe.



Studium architektoniczno-konserwatorskie dopuszcza między innymi koncepcję zadaszenia dziedzińca wewnętrznego, zamieniającą go tym samym w użytkowe atrium o powierzchni 1074 m kw. Dziedziniec główny to blisko 10000 mkw. reprezentacyjnej przestrzeni ze starodrzewiem i wyeksponowanym centralnie pomnikiem Jana Zamoyskiego, stwarzający warunki do realizacji podziemnego parkingu, tak bardzo potrzebnego na terenie starówki.

Zdjęcie Pałac Zamoyskich od frontu / Teresa Łuka/CC BY-SA 3.0 PL Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en) / Wikimedia

- Jesteśmy gotowi na wyzwania związane z rewitalizacją tego ważnego dla miasta miejsca - mówi Andrzej Wnuk Prezydent Zamościa.

Dawna rezydencja Zamoyskich to pierwszy obiekt, jaki zaczęto budować po założeniu miasta

Powstał w XVI wieku wg projektu włoskiego architekta Bernardo Morando. Posiadał odrębne mury oddzielające go od pozostałej części miasta. Miał formę prostokąta, o długości ok. 60 m, dwie kondygnacje, wieżę z tarasem oraz dwuskrzydłowe schody od strony Rynku Wielkiego.

W XVII w. pałac spłonął, po czym w stylu barokowym odbudował go III ordynat zamojski Jan zwany Sobiepanem. Później polecono rozbudowę rezydencji.

W XVIII wieku miała miejsce większa, późnobarokowa przebudowa pałacu, podczas której m.in. obniżono wieżę, usunięto attykę i pozbawiono pałac dekoracji. W XIX wieku budynek zmieniono w klasycystyczny, a później sprzedano władzom i przebudowano na szpital, w wyniku czego kompletnie stracił swój zabytkowy wygląd.