Państwowość to nieodłączny element życia człowieka. Organizujemy się w ramach rodzin, społeczności i wreszcie krajów, które cechują się językiem, historią, kulturą, zajmowanym terytorium i zwierzchnictwem jakiejś władzy. Państwa, imperia czy królestwa istnieją od tysięcy lat.

A które z nich jest najstarsze? Jeżeli rzucimy okiem na istniejące państwa, to każde z nich ma zupełnie inny zestaw doświadczeń. Polska państwowość rozpoczęła się w drugiej połowie X wieku. To właśnie 966 rok uznajemy za symboliczny początek Polski, kiedy to przyjęty został chrzest przez księcia Mieszka I. Nie jesteśmy jednak najstarszym krajem świata, bo do rekordzistów sporo nam brakuje. Sprawdźmy, jakie jest najstarsze państwo świata - spośród istniejących.

Okazuje się, że zdań i poglądów na temat tego, które państwo jest najstarsze, mamy całkiem sporo. Weźmy na przykład ranking przygotowany przez serwis Yahoo:

Egipt - 3150 r. p.n.e. Iran - 2600 r. p.n.e. Indie - 2500 r. p.n.e. Armenia - 2469 r. p.n.e. Irak -2334 r. p.n.e. Chiny - 1600 r. p.n.e. Grecja - 1600 r. p.n.e. Meksyk - 1200 r. p.n.e. Japonia - 600 r. p.n.e. San Marino - okolice 301 roku n.e.

Czy w innych zestawieniach wygląda to inaczej? Tak, choć wynika to z przyjętych wytycznych. O ile ranking Yahoo bierze pod uwagę zróżnicowane aspekty, jak na przykład pierwszą formę zjednoczenia państwa czy moment, w którym dany naród zaczął istnieć pod jedną władzą, to w przypadku World Population Review wzięto pod uwagę pierwszy oficjalny rząd. W tym wypadku ranking jest zupełnie inny i wygrywa w nim... Maroko.

W większości przypadków (choćby w danych z bestdiplomats.org), to właśnie Egipt jest wskazywany jako najstarsze państwo świata. Istnienie państwa datowane jest na okolice 3150 roku przed naszą erą. Co wydarzyło się przed tyloma laty, że dziś możemy uznać ten moment za historyczny początek państwa istniejącego do dziś?

Naukowcy na początek istnienia znanego nam Egiptu wybrali szacunkowy początek panowania Narmera, który był pierwszym królem pierwszej dynastii Egiptu. Jednym z jego osiągnięć było zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu. W zasadzie początkiem państwa nie jest nawet sam fakt istnienia króla, lecz rzeczone zjednoczenie.

Z tego okresu zachowało się też szczątki wielu osad, naczynia czy ozdoby. Badacze byli w stanie dość szczegółowo poznać codzienne życie mieszkańców Egiptu z czwartego tysiąclecia przed naszą erą, łącznie z cechami ich domostw czy zawodami, którymi się zajmowali.

