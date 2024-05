Największe skupisko piramid w Egipcie jest usytuowane w - wydawać by się mogło - bardzo niegościnnym miejscu. Budowle w większości rozmieszczone są bardzo wyraźnie wzdłuż wąskiego pasa pustyni.

Jednak jak dotąd nie podano przekonującego wyjaśnienia, dlaczego starożytni zdecydowali się na budowę piramid w tym konkretnym miejscu. Nie ustalono też jednoznacznie, w jaki sposób transportowane były materiały potrzebne do budowy tych ogromnych konstrukcji.

Nowe odkrycie naukowców okupione wieloma precyzyjnymi badaniami pomaga odpowiedzieć na te pytania.

Piramidy egipskie rozmieszczono w przemyślany sposób

Jak udowadniają naukowcy z Australii, Egiptu i Stanów Zjednoczonych w swoim artykule naukowym opublikowanym 16 maja br., łańcuch piramid egipskich został zbudowany wzdłuż nieistniejącej już odnogi Nilu, nazwanej przez badaczy Ahramat. Choć od jakiegoś czasu podejrzewano istnienie niegdyś w tym miejscu rzeki, nie było na to przekonujących dowodów.

Zespół badaczy przestudiował zdjęcia satelitarne, wykorzystał badania geofizyczne oraz przeanalizował rdzenie osadowe zebrane w okolicy piramid. Na podstawie szeroko zakrojonych badań udało się utworzyć zobrazowanie tego, jak przebiegała droga starożytnego cieku wodnego.

Poważna susza oraz intensyfikacja nanoszenia piasku przez wiatr doprowadziły do zaniku tej odnogi Nilu. Zanim to jednak nastąpiło, rzeka przysłużyła się budowniczym i mieszkańcom starożytnego Egiptu.

Zdjęcie Badacze specjalizujący się w różnych dziedzinach przeprowadzili szeroko zakrojone analizy. / https://doi.org/10.1038/s43247-024-01379-7 / materiał zewnętrzny

Jak zbudowano piramidy w Egipcie? Pomogły siły natury

Wszelkie pozyskane przez naukowców dowody wskazują na to, że Nil rozdzielał się niegdyś na kilka odnóg, z których jedna przepływała tuż przy piramidach. Te z nich, które dziś znajdują się na skraju Pustyni Zachodniej, będącej częścią Sahary, niegdyś stały nad rzeką. W dodatku, jak zauważyli autorzy najnowszego badania, część piramid ma zachowane specjalne groble schodzące właśnie do proponowanych przez naukowców brzegów rzeki Ahramat.

- W egipskich piramidach świątynie na końcu grobli pełniły funkcję portów rzecznych. Porty te służyły między innymi jako punkt wejścia dla osób przybywających z rzeki i jako uroczyste drogi prowadzące do piramidy - tłumaczą badacze.

Zanim jednak do tego doszło, istniał tu najpewniej szlak towarowy. Zdaniem ekspertów to wszystko składa się na potwierdzenie, że piramidy budowano, korzystając z pomocy sił natury. Odkrycia mają być dowodem na to, że rzeka była wykorzystywana do transportu materiałów budowlanych.

- Mapowanie ukrytego przebiegu odnogi Ahramat pozwoliło nam złożyć pełniejszy obraz dawnego krajobrazu starożytnego Egiptu i możliwego szlaku transportu wodnego - podali naukowcy. - Sugerujemy, że Ahramat odegrał rolę w budowie monumentów i że był jednocześnie aktywny i wykorzystywany jako droga wodna do transportu robotników i materiałów budowlanych do miejsc budowy piramid.