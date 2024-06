Który kraj ma najwięcej stref czasowych? Zawsze na czasie

Spis treści: 01 Jak działają strefy czasowe?

02 Kto ma najwięcej stref czasowych?

03 Inni rekordziści

Jak działają strefy czasowe?

Ziemia jest (mniej więcej) kulą i się obraca, w związku z czym w różnych jej miejscach występuje w danym momencie inna pora dnia. Doskonale wiemy, że gdy w Polsce budzimy się do życia, w innym, oddalonym państwie trwać już będzie popołudnie, a po przeciwnej stronie wczesna noc. Strefy czasowe są zatem niezbędne, aby skutecznie określać czas w danych miejscach i koordynować masę rzeczy - choćby transport i wzajemną komunikację. Nie będziemy przecież dzwonić do zagranicznego klienta, gdy w jego kraju jest akurat 2:00.

Ile jest stref czasowych? Ich liczba wynosi 24 i stosuje się je od 1884 roku. Strefy czasowe biegną wzdłuż południków, a każda ma szerokość około 15 stopni długości geograficznej. Nie wszystkie strefy są jednak podzielone równo, a od ustalonych norm są wyjątki. Wszystko dlatego, żeby pewne grupy państw mogły być w jednej strefie, tak samo jak małe kraje, które przy pieczołowitym stosowaniu szerokości i tak zostałyby podzielone na więcej stref.

Właśnie, a jaki kraj ma najwięcej stref czasowych?

Kto ma najwięcej stref czasowych?

To najpierw szybka zagadka - który kraj ma najwięcej stref czasowych? Na pewno pomyśleliście o Rosji (rozciąga się od Europy do Alaski), USA (wielki kraj i dodatkowe terytoria) lub Australii - a każda z tych odpowiedzi jest błędna. Krajem mającym najwięcej stref czasowych jest Francja - choć oczywiście nie chodzi tu jedynie o metropolitalną i europejską część, to mimo to państwo ze stolicą w Paryżu zostawiło konkurencję w tyle.

Francja ma aż 13 stref czasowych, czyli ponad połowę z tych, które są na całej Ziemi. Wychodzi na to, że na dzień dzisiejszy to właśnie jest imperium, nad którym nie zachodzi słońce. Strefy czasowe Francji rozciągają się od UTC-10:00 do UTC+12:00, a wszystkiemu "winne" są terytoria zamorskie, których Francuzi posiadają całkiem sporo.

Zdjęcie Francja i terytoria zamorskie. / Autorstwa I, Aotearoa, CC BY-SA 3.0 / Wikipedia

Oto podział poszczególnych francuskich terytoriów wraz ze strefami czasowymi:

UTC-10: Wyspy Towarzystwa, Tuamotu, Îles Australes

UTC-9:30: Markizy

UTC-9:00: Wyspy Gambiera

UTC-8:00: Wyspa Clippertona

UTC-4:00: Gwadelupa, Martynika, Saint Barthélemy, Collectivity of Saint Martin

UTC-3:00: Gujana Francuska, Saint Pierre and Miquelon

UTC+1:00: Francja (część metropolitalna w Europie)

UTC+3:00: Majotta, Wyspy Rozproszone

UTC+4:00: Wyspy Crozeta, Reunion

UTC+5:00: Wyspy Kerguelena, Wyspa Świętego Pawła (Ocean Indyjski)

UTC+10:00: Ziemia Adeli

UTC+11:00: Nowa Kaledonia

UTC+12:00: Wallis i Futuna

Terytoria te mają różny status i, co ciekawe, niektóre z nich należą do Unii Europejskiej, jako zwykła (choć zamorska) część Francji. W ten oto sposób możemy lecieć samolotem z Paryża na Karaiby, a na miejscu (np. na Martynice) użyć nasz dowód osobisty z Polski i całkowicie legalnie przebywać na wyspie w ramach wspólnoty.

Inni rekordziści

Francja wraz ze swoim terytorium na Antarktydzie Wschodniej bezsprzecznie zajmuje pierwsze miejsce. A jakie są inne państwa, które również mogą pochwalić się sporą liczbą stref czasowych? Dwa z nich to również wynik dwucyfrowy:

Francja - 13 stref czasowych Rosja - 11 USA - 10 Australia - 9 Wielka Brytania - 9 Kanada - 6 Dania - 5 Nowa Zelandia - 5 Brazylia - 4 Meksyk - 4

Zobacz: Jaka strefa czasowa jest w Polsce?

Jak widać, wcale nie największy kraj może okazać się najbardziej "na czasie". Łączna powierzchnia Francji wraz z zamorskimi terytoriami wynosi 643 801 kilometrów kwadratowych (część metropolitalna, ter. zamorskie i zależne). Druga Rosja ma powierzchnię aż 17 100 000 km².



