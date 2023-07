Linia lotnicza miała problem. Zaserwowała pasażerom jedzenie z KFC

Loty długodystansowe mają to do siebie, że w trakcie człowiek może zgłodnieć. Nic dziwnego, że linie lotnicze zamawiają z tej okazji catering, dzięki któremu pasażerowie mogą spożyć ciepły posiłek na trasie. Co w sytuacji, gdy firma odpowiedzialna za jedzenie nie wywiąże się z umowy? Wówczas trzeba improwizować. Tak było w British Airways.

Zdjęcie KFC w samolocie? Pełna improwizacja. / Nur Photo/East News / East News