Spis treści: 01 Nowa trasa LOT z Polski do Portugalii

02 LOT na trasie z Warszawy do Lizbony

03 Portugali to wakacyjny hit dla Polaków

Nowa trasa LOT z Polski do Portugalii

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły właśnie nowe połączenie lotnicze prosto z Polski. Już na początku kolejnego roku wystartuje połączenie z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie do Lizbony. Połączenia z Polski do stolicy Portugalii będą realizowane zarówno zimą, jak i w sezonie letnim.

Nowe połączenie to kolejny lot z Polski na Półwysep Iberyjski na pokładzie polskiego przewoźnika. Do tej pory PLL LOT oferował trasy z Warszawy do Madrytu i Barcelony, teraz jednak czas na Portugalię. Poznaliśmy szczegóły nowego połączenia, które z pewnością zadowoli miłośników dobierania elastycznych terminów.

Reklama

LOT na trasie z Warszawy do Lizbony

Nowe połączenie będzie realizowane na dość lubianych samolotach Boeing 737 MAX-8, które LOT posiada w swojej flocie już od jakiegoś czasu. Wąskokadłubowa maszyna będzie początkowo latała z Warszawy do Portugalii 5 razy w tygodniu - od 3 lutego, gdy rozpocznie się oferowanie połączenia. Nieco później, bo już od 24 lutego 2025 roku częstotliwość wzrośnie do aż 7 połączeń tygodniowo.

Lot z Warszawy wystartuje o 10:15, natomiast powrót z Lizbony rozpocznie się o 14:25. Sam przelot ma trwać około 4 godzin. Pasażerowie będą mieć do wyboru zarówno bilety w klasie ekonomicznej, jak i biznesowej. Jak kształtują się ceny? Podstawowy bilet z Warszawy do Lizbony na 3 lutego kosztuje 738,55 zł, a powrót 10 lutego to koszt od 747,13 zł.

Portugali to wakacyjny hit dla Polaków

Portugalia na czele z Lizboną stanowi coraz popularniejszy kierunek wycieczek polskich turystów. Oferta PLL LOT to nie pierwsze połączenie z naszego kraju do Portugalii. Dlaczego turyści latają na koniec Półwyspu Iberyjskiego? Na miejscu znaleźć można wiele - zarówno pod względem błogiego wypoczynku, jak i aktywnego zwiedzania i poznawania tego miejsca.

Niewątpliwą zaletą Lizbony jest bogata oferta kulturalna, która plasuje miasto w europejskiej czołówce. Mowa o niezliczonych zabytkach, świetnie zachowanych ulicach czy muzeach i innych atrakcjach. W sezonie i nie tylko miasto tętni życiem, co świetnie komponuje się z żywą kulturą i bogactwem np. lokalnej kuchni.